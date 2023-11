X Factor: Anna Castiglia aprirà i concerti di Max Gazzè/ La svolta, dopo la doppia bocciatura al talent show

X Factor Italia, Anna Castiglia é attenzionata da Max Gazzè: la nuova collaborazione

Anna Castiglia, scartata in due tentativi di partecipazione al talent show di X Factor Italia, riceve l’invito di Max Gazzé ad una collaboratrice in musica. «Aprirà i miei concerti, come me con Battiato», é il messaggio di Gazzé che annuncia la svolta in musica per la giovane inteprete ed ex candidata al ruolo di competitor ad X Factor Italia.

La giovane cantautrice siciliana si esibirà prima di lui ai live concert previsti per il cantante romano, che ha infatti deciso di portarla con sé in tour. La giovane cantautrice siciliana coprirà l’opening-act del tour in vista nel cantiere dei progetti del cantautore e musicista laziale. E non manca la pronta reaction social della cantautrice, eliminata per ben due volte dalla competizione musicale in corsa al talent show televisivo X Factor, finito nel mirino della polemica web corrente di Luca Jurman.

La reaction dell’ex X Factor all’invito per la svolta

«Max Gazzè è una persona immensa. Ed è per questo che si circonda di persone come lui. La sua band, il suo team e il suo bellissimo pubblico mi hanno regalato uno spazio in questo spettacolo e nelle loro vite e me lo hanno anche scaldato e profumato prima. Max mi ha raccontato che ha cominciato nel ‘96 aprendo i concerti di Battiato e che adesso vuole restituire ai nuovi arrivati la stessa generosità -si legge tra le righe del messaggio condiviso su Instagram e pregno di gratitudine, che Anna Castiglia dedica a Max Gazzè, per l’invito al tour del popolare artista romano-. Sono lieta di dirvi che aprirò altre date del suo tour Amor Fabulas in giro per i teatri italiani».

Insomma, al di là del tempo e lo spazio del talent show X Factor, un’esperienza conclusasi per lei con l’eliminazione nella competizione musicale, per Anna Castiglia si apre la grande chance di un debutto d’eccezione sul palco di un artista del calibro di un esperto musicale, quale é Max Gazzè.











