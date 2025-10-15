Un ex vincitore di X Factor annuncia di aver dovuto annullare due concerti del suo tour per i pochi biglietti venduti.

Dopo un’estate con i sold out dei grandi artisti come Vasco Rossi, Ultimo e Cesare Cremonini e l’inchiesta sui falsi sold out, arriva l’annuncio di un ex vincitore di X Factor, tra i più amati dai giovani, che tramite i propri profili social ha annunciato di aver dovuto annullare due date del suo tour per i pochi biglietti venduti. Affrontare un tour non è facile per un artista, non solo per lo stress e la pressione ma anche per tutte le spese che bisogna affrontare. Da qui la scelta di dover fare un passo indietro quando i biglietti messi in vendita restano invenduti.

Le parole dell’ex vincitore di X Factor sono diventate immediatamente virali ma sono state fortemente apprezzate non solo dai suoi fan ma dagli amanti in generale della musica. Naturalmente, chi ha già acquistato il biglietto, potrà chiedere il rimborso.

Le parole dell’ex vincitore di X Factor: perché ha annullato i concerti

“Buonasera, devo fare un piccolo annuncio all’interfono perché purtroppo le date di Perugia e di Bari sono annullate. La verità è che non abbiamo venduto abbastanza biglietti. A Bari erano una quarantina, a Perugia poco meno. Quindi i 70/80 eletti che hanno preso questi biglietti riceveranno una mail con tutte le specifiche per il rimborso. Io vi chiedo scusa e vi ringrazio. Speriamo che riuscite a venire alle altre date, qualche biglietto è rimasto, siamo tanti!“.

Con queste parole, Anastasio che ha vinto X Factor nel 2018 con Mara Maionchi e che nel 2020, ha partecipato alla prima edizione del Festival di Sanremo di Amadeus col singolo Rosso Di Rabbia, ha annunciato la decisione di annullare le date di Bari e Perugia. Confermate, invece, le date di Roma, Bologna, Napoli, Torino e Firenze.