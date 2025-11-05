Giorgia parla del suo nuovo album e della sua esperienza ad X Factor: ecco perché la cantante non potrebbe mai fare la giudice

Giorgia si trova in un momento d’oro della sua carriera. Tra soli due giorni, il 7 novembre, esce finalmente il suo nuovo disco “G”, che contiene la hit “La cura per me”, insieme ad altri brani che sono molto personali per la cantante. Non solo, in questi mesi, sta brillando come conduttrice di “X Factor”, dove è tornata per il secondo anno di fila, insieme ai giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. In vista del suo tour e della pubblicazione dell’album, la Todrani ha rilasciato un’intervista al magazine Cosmopolitan, parlando del suo grande presente.

A proposito del talent show di Sky Uno, le hanno chiesto come mai abbia deciso di non fare la giudice, bensì di lanciarsi nella conduzione, un campo totalmente lontano dal suo. Al che, ha spiegato di non sentirsi capace a compiere il ruolo di coach e giudice, soprattutto perché tende ad affezionarsi troppo ai ragazzi in gara. Difatti, soffre già a vederli andar via in qualità di presentatrice. Di conseguenza, se fosse stata in giuria, sarebbe stato ancora più difficile per lei.

“Non sono capace come giudice. Ho anche detto no perché non lo saprei fare. Sarei in difficoltà nel momento in cui bisogna mandare via i ragazzi, sicuramente è una cosa che mi fa soffrire già così da conduttrice. Infatti stimo e ammiro il lavoro che fanno i giudici. Però il consiglio che darei è quello di seguire sempre la voce dentro di sé, quella interiore“, ha spiegato Giorgia, intervistata da Cosmopolitan.