I live di X Factor 2025 tornano in onda oggi con la terza puntata: Tommaso Paradiso è l'ospite di una serata dedicata alla musica degli anni Novanta.

X Factor 2025, la terza puntata dei live

Torna sul palco di X Factor 2025 Tomasi, che si esibisce sulle note degli Oasis sul palco. Lartista della squadra di Jake La Furia, canta Don’t Look Back in Anger degli Oasis. “Te la sei cavata”, le parole di Paola Iezzi. “È apprezzabile lo sforzo di uscire dalla dimensione del pianoforte”, aggiunge Francesco Gabbani sull’uso della chitarra.

“È stata una bella prova, sei stato bravo. Nessuno qui è Liam Gallagher” le parole di Jake La Furia. Alta qualità nella terza puntata dei live, il programma di Sky Uno che ha dedicato una serata a tanti degli artisti anni ’90. (Agg. di Vincenzo Pennisi)

X Factor 2025, la terza puntata dei live: ospite Tommaso Paradiso

Il successo dei live di X Factor 2025 non si ferma e, mentre sul web gli utenti osannano il talento di tutti i protagonisti, i concorrenti sono pronti a salire nuovamente sul palco già oggi, giovedì 6 novembre 2025, per regalare una serata magica ai nostalgici della musica che potranno riascoltare, anche con arrangiamenti diversi, le grandi hit degli anni Novanta. Immancabile la presenza della padrona di casa, Giorgia che con la sua voce, annuncerà tutti i concorrenti ancora in gara ma anche il super ospite della serata.

Dopo le emozioni che ha regalato Emma Marrone la settimana scorsa, questa sera, toccherà a Tommaso Paradiso far cantare tutto il pubblico presente e regalare un momento speciale anche agli aspiranti cantanti che canteranno rigorosamente dal vivo sotto lo sguardo dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jack La Furia.

Le assegnazioni della puntata del 6 novembre di X Factor Live 2025

La terza puntata dei live di X Factor 2025 è un viaggio nel tempo che porterà i concorrenti attualmente in gara ai mitici anni Novanta con hit che, ancora oggi, sono davvero molto amate. I quattro giudici hanno così scelto brani bellissimi per i propri artisti che sperano di non deludere il pubblico con le esibizioni. Per Layana, Achille Lauro ha scelto uno dei brani più famosi del repertorio di Gianna Nannini come Meravigliosa Creatura; eroCaddeo, a sua volta, ha ricevuto come assegnazione una hit dei Pooh cioé Uomini soli. Francesco Gabbani che ha ancora la squadra al gran completo ha scelto uno dei primi successi dei Lunapop ovvero Qualcosa di grande per tellynonpiangere. Per PierC ha scelto un vero capolavoro internazionale ossia “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith ed è internazionale anche il brano scelto per MICHELLE che canterà Torn di Natalie Imbruglia.

Jack La Furia, invece, ha scelto due brani molto diversi tra loro per i suoi artisti: TOMASI dovrà vedersela con “Don’t Look Back In Anger” degli Oasis mentre Delia proverà a stupire tutti con una sua versione di Dolcenera di Fabrizio De André. Brani iconici anche per i cantanti di Paola Iezzi: VISCARDI è atteso da una prova davvero complicata dovendo portare “Black Or White” di Michael Jackson mentre MAYU dovrà fare i conti con uno dei brani simbolo del repertorio degli U2 ovvero One. Infine, rob dovrà vedersela con What’s Up? delle 4 Non Blondes

Terza puntata dei live di X Factor 2025: come vederla in streaming

Sarà una puntata assolutamente imperdibile quella di X Factor Live 2025 che comincerà tra poco su Sky. L’appuntamento per la diretta televisiva è per le 21.15 mentre, per la diretta streaming, come sempre, è sufficiente collegarsi a Now Tv.