Le anticipazioni della quarta puntata di X Factor Live 2025 in onda questa sera con una doppia eliminazione, la giostra e il ritorno di Mika come ospite.

Puntata ad alta tensione quella di X Factor Live 2025 in onda oggi, giovedì 13 novembre, in prima serata con i concorrenti che, arrivato ad un punto cruciale della loro avventura nel talent show di Sky, non hanno più tempo per commettere errori, pena l’eliminazione diretta e l’addio al sogno di partecipare alla finalissima che, anche quest’anno, si svolgerà a Piazza del Plebiscito a Napoli. Ad accogliere, come nelle precedenti puntate, tutti i cantanti ancora in gara, sarà come sempre Giorgia che non è solo la conduttrice ma anche un supporto per i giovani talenti che sognano una carriera nel mondo della musica.

Sul palco, questa sera, poi, tornerà una vecchia conoscenza dei fan di X Factor ovvero Mika che ha ricoperto in passato il ruolo di giudice e che questa sera si esibirà davanti all’attuale giuria composta da Achille Lauro la cui carriera ha spiccato il volo e che, oggi, è amatissimo sia dai più giovani che dagli adulti; dalla new entry Francesco Gabbani che, non solo sta dimostrando di avere una grande preparazione musicale ma sta stupendo tutti con la sua ironia e, infine, Jack Lafuria che nasconde un animo da buono e Paola Iezzi, pronta a bacchettare i suoi cantanti.

X Factor Live 2025: le assegnazioni e cosa accadrà nella puntata del 13 novembre 2025

Quella di oggi sarà una puntata difficile ed elettrizzante per i concorrenti che dovranno affrontare la temutissima Giostra ovvero la manche durante la quale tutti i concorrenti si esibiranno senza interruzioni. La serata, poi, continuerà con le classiche manche durante le quali tutti i concorrenti si esibiranno sulle note dei brani preparati nel corso della settimana con l’aiuto dei giudici e dei vocal coach. Achille Lauro, per i suoi cantanti, ha scelto due capolavori della musica italiana: Layana, infatti, dovrà misurarsi con Ancora, ancora, ancora di Mina mentre eroCaddeo proverà a rendere omaggio a Franco Battiato con La cura.

Anche Francesco Gabbani ha fatto scelte simili a quelle del collega puntando su tre brani che, in modo diverso, hanno scritto la storia della musica italiana. tellynonpiangere se la vedrà con “Io sono Francesco” di Tricarico mentre il favorito alla vittoria PierC si esibirà sulle note di “E tu…” di Claudio Baglioni. Michelle, infine, dovrà fare sua la canzone “Rimmel” di Francesco De Gregori. I giardini di marzo di Lucio Battisti è la scelta che Jack La Furia ha fatto per Tomasi mentre per Delia ha scelto “La notte” di Salvatore Adamo. Brano romantico e iconico per Viscardi per cui Paola Iezzi ha scelto Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Unico brano in inglese delle assegnazioni è quello che Paola Iezzi ha assegnato a Rob che dovrà vedersela con “Bring Me to Life” di Evanescence.

Quarta puntata di X Factor Live 2025: come vederla in streaming

Al termine della puntata di questa sera saranno due i concorrenti eliminati che saluteranno per sempre il palco di X Factor Live 2025 che, come ogni settimana, può essere seguita in diretta televisiva su Sky e, in alternativa, in diretta streaming facendo un abbonamento a Now Tv.