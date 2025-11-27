X Factor Live 2025 torna in onda oggi con la semifinale al termine della quale due concorrenti saranno eliminati: ecco tutte le anticipazioni.

X Factor 2025, la semifinale si apre con l’omaggio a Ornella Vanoni

X Factor 2025, la semifinale del talent di Sky si apre con un ricordo emozionante in memoria di Ornella Vanoni. L’artista è stata ricordata in apertura di programma con un medley di alcuni suoi brani arrangiati dall’orchestra.

Spazio poi alla gara e si inizia con Tellynonpiangere, che si è visto assegnato da Francesco Gabbani a Te di Jovanotti, è nato poi un confronto tra Lauro e Gabbani al termine dell’esibizione: “L’assegnazione è giusta, ma non mi sorprende. Non è quello con la vocalità più spiccante in questo programma. Forse questo non è il suo posto, un programma di Cover” .

X Factor 2025, la semifinale

Come ogni giovedì, anche oggi 27 novembre, torna in onda, in diretta, X Factor 2025 con la semifinale. In un clima di grande tensione, Giorgia condurrà una puntata ricchissima e particolarmente importante per i concorrenti ancora in gara che, attraverso due manche, proveranno a strappare il biglietto per la finalissima.

Due le manche previste per oggi: nella prima, ci sarà il graditissimo ritorno dell’orchestra che renderà magica l’atmosfera in seguito alla quale, poi, ci sarà la manche con le cover che porterà tre concorrenti a rischio eliminazione. Nel corso della serata, poi, arriverà sul palco, in qualità di ospite, Irama.

Le assegnazioni della semifinale di X Factor Live 2025

Sono diverse le assegnazioni fatte dai giudici per permettere ai concorrenti in gara di affrontare nel migliore dei modi le due manche della semifinale dei live di X Factor 2025. Per eroCaddeo, Achille Lauro ha scelto Viva la vida, uno dei brani più amati dai fan dei Coldplay mentre A te di Jovanotti e All I Ask di Adele sono le canzoni scelte da Francesco Gabbani per tellynonpiangere e PierC. Prova toccante ed emozionante per TOMASI a cui Jake La Furia ha affidato Anna e Marco di Lucio Dalla mentre I pirati a Palermu di Otello Profazio è la scelta per Delia. Paola Iezzi, invece, per Rob, ha scelto Decode’ dei Paramore,

Brani importanti anche per la seconda manche con Vedrai vedrai di Luigi Tenco affidato a EroCaddeo. Francesco Gabbani, invece, ha deciso di osare scegliendo Niente Panico, brano di Ghali per tellynonpiangere e ‘Bohemian Rhapsody’, una delle canzone più famose dei Queen per PierC. Brano pop scelto da Jake La Furia per Tomasi che proverà a staccare il biglietto per la finalissima con ‘Story of My Life’ dei One Direction mentre Delia si metterà alla prova con un brano iconico di Loredana Bertè ovvero Sei bellissima. Infine, Paola Iezzi per rob ha scelto ‘Happier Than Ever”’di Billie Eilish.

Come seguire in tv e in streaming la semifinale dei live di X Factor 2025

Tanta musica nella semifinale dei live di X Factor 2025 durante la quale non mancheranno le lacrime, sia di gioia che di tristezza per i concorrenti che conquisteranno la finale e coloro che dovranno rinunciare al sogno di partecipare all’ultima puntata. La semifinale è assolutamente imperdibile per tutti i fan del talent show, visibile sia in diretta televisiva su Sky che in streaming su Nowtv.