X Factor, Morgan choc contro Fedez: “Sei troppo depresso per essere psicologo”/ Esplode la rabbia del web!

Morgan gela Fedez a X Factor: “Sei troppo depresso per essere psicologo“

Ieri sera è andata in scena una rovente puntata di X Factor. La finale è sempre più vicina, mancano poche settimane all’ultimo atto di questa intensa edizione, ma le polemiche non finiscono mai e vengono alimentate soprattutto dai commenti di Morgan. Nella puntata di ieri, in particolare, il discusso giudice del talent show si è preso la scena in innumerevoli occasioni, alimentando polemiche con i suoi taglienti giudizi e finendo nel mirino delle critiche.

In particolare, è un commento rivolto a Fedez che non è affatto piaciuto al pubblico, sia quello presente in sala che quello social. Tutto è nato al termine dell’esibizione di uno dei concorrenti, quando tutti i giudici si sono espressi a tal proposito. In questo frangente Morgan, come riporta Adnkronos, ha rivolto una battuta di dubbio gusto al rapper, gelandolo: “Sei troppo depresso per essere psicologo“. Una frase che non è affatto passata inosservata e che ha scatenato le reazioni del pubblico, lasciando Fedez senza parole.

Morgan nel mirino del web: le durissime critiche

Quello della salute mentale è un tema che sta davvero a cuore a Fedez. Il rapper, nel suo recente passato, ha sofferto di simili disturbi e si è mosso in prima linea nella lotta contro questa malattia, parlandone a cuore aperto a Che tempo che fa e invitando il Governo a destinare maggiori fondi al bonus psicologo. La battuta di dubbio gusto di Morgan, dunque, ha rappresentato un colpo basso per il rapper ed è stata ampiamente criticata dal pubblico social, che si è schierato contro il giudice di X Factor.

“Morgan è Morgan, direte. Bisogna aspettarsi di tutto da Morgan, direte. E avete ragione. Ma vi giuro che difficilmente in vita mia ho provato una sensazione di squallore e schifo come quella che ho provato quando ha detto a Fedez “sei troppo depresso per farmi da psicologo“, si legge su Twitter tra i commenti degli utenti. E ancora: “Morgan che dice a Fedez “sei troppo depresso per fare lo psicologo” mi ha fatto davvero schifo“.

