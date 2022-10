X factor, Paola Di Benedetto rivede Rkomi ed é imbarazzo/ Spunta il “terzo incomodo”

X factor 2022, Rkomi e Paola Di Benedetto si rivedono dopo la chiacchierata rottura

Prosegue incessante il gossip che da tempo vede protagonisti di un flirt fugace, Paola Di Benedetto e Rkomi , con i due che tornano a vedersi in un faccia a faccia , per via di X factor 2022. L’occasione é per la nuova puntata nonché il primo live di X factor, per cui nessuno, tra gli spettatori al format così come i telespettatori a casa si sarebbe mai aspettato un confronto anche di semplici sguardi, tra i vip passati al centro del gossip come gli ex del momento. Il content della puntata tanto attesa di X factor 2022, di giovedì 27 ottobre 2022, vede quindi Paola Di Benedetto e Rkomi “costretti” ad un confronto sul posto di lavoro, nei rispettivi ruoli di conduttrice del pre e post show e giudice della competizione. Gli ex sono di fronte all’altra e si respira aria di maretta tra loro, anche se a evitare il totale imbarazzo e il rischio di scena muta é la presenza mediatrice dell’altro giudice, Fedez. I telespettatori e appassionati di X factor non potevano di certo perdersi il pre e il post show, con protagonisti gli ex più chiacchierati del momento, che in occasione del loro incontro non nascondono di essere rimasti in rapporti ostili, di certo non idilliaci, nonostante a detta del gossip il loro sia stato un amore travolgente seppur breve, naufragato lo scorso luglio 2022. E le reaction social all’incontro non mancano di certo.

Paola di Benedetto costretta ad intervistare il suo ex e che ex vorrei avere il tuo aplomb #XF2022 — Marta (@un_nomeutente) October 27, 2022

Una rottura quella degli ormai ex, annunciata dai beninformati sul finire della scorsa estate 2022 e per il grande dispiacere dei fan dei due diretti interessati. Ma al nuovo incontro, tuttavia, Rkomi non risparmia dei lunghi sguardi verso l’ex, con l’ex madre natura che tenterebbe di evitare ogni possibile incrocio con il cantante, anche se alla fine lo scambio in segno di saluto e di pace post rottura arriva (per “causa di forza maggiore”: X factor!). Questo, nonostante le frecciatine che i due si scambierebbero a vicenda.

Incalzato sul flirt con Paola Di Benedetto e il peso del gossip che ne deriva, Rkomi sembra così affondare il ricordo dell’ex, in un’intervista: “Non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no». E la risposta di Paola Di Benedetto non si sarebbe fatta attendere di certo, in un intervento social: “Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: Là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in

silenzio”.

Ma che tra i due ex e i loro rapporti intricati, ci sia di mezzo il “terzo incomodo” ? Il gossip made in Italy vede nell’ultimo periodo la bella e ambiziosa Paola Di Benedetto interessata allo scapolo d’oro e campione di tennis, Matteo Berrettini. Dopo la lunga frequentazione con la collega Ajla Tomljnovic, lo sportivo ha deciso di concentrare il suo tempo al lavoro. Eppure dei rumor vorrebbero Paola e Matteo vicinissimi e intimi, con tanto di avvistamento di coppia in albergo e i tanti mi piace che lei pare gli abbia riservato ancor priva di finire immortalati insieme, dai paparazzi.

Ma da un po’, però, la Di Benedetto sembra già aver cambiato condotta social. Niente più like e attenzioni a distanza tra i due presunti piccioncini. Che Paola Di Benedetto abbia chiuso un altro flirt fugace? Chissà. Ipotesi non azzardata é che la timoniera di pre e post X factor voglia tornare sui suoi passi con Rkomi, complici i loro scambi sul lavoro!











