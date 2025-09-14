X Factor, Paola Iezzi svela il retroscena: “Proposta di nozze c’è stata ma niente matrimonio”. Ecco il motivo choc.

Paola Iezzi racconta del mancato matrimonio con Paolo Santambrogio

La nuova edizione di X Factor 2025 promette già molto bene, soprattutto perchè tra i giudici ritroviamo una delle più amate dello scorso anno, Paola Iezzi. Con la sua simpatia ed empatia, è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico e in questa edizione non sarà da meno. Con lei ci saranno ancora Achille Lauro, Jake La Furia e il nuovo arrivato Francesco Gabbani, giudice al posto di Manuel Agnelli. A Vanity Fair Paola Iezzi ha voluto parlare della sua vita, in particolare del suo rapporto con Paolo Santambrogio e la decisione di non avere figli.

Il compagno di Paola Iezzi è regista e fotografo e i due sono fidanzati dal 2007. Nonostante tutti gli anni trascorsi insieme, non si sono mai sposati e non hanno avuto figli: “Penso che sia molto bello celebrare il proprio amore davanti a tutti, ma io e il mio compagno siamo piuttosto riservati nella nostra relazione. Non ne sentiamo il bisogno adesso.“, racconta a Vanity Fair, confessando di aver ricevuto comunque la proposta di matrimonio nel 2014, “Magari in futuro sentiremo l’esigenza di festeggiare il fatto di stare insieme da tanti anni, ma non è più la nostra priorità.“.

Paola Iezzi durissima sulla vecchia mentalità: “Sarebbe bello superare posizioni secolari“

Paola Iezzi racconta anche della scelta di non avere figli: “Nel mio caso“, spiega, “è stata una scelta consapevole: è ovvio che ogni scelta porti con sé una rinuncia, e io ho rinunciato a essere una madre biologica.“. Allo stesso tempo è felicissima di aver sublimato questa mancanza, se così si può chiamare, con un compagno che ama tantissimo e un lavoro che le dà molto. Poi, tiene a precisare una cosa: “Aggiungo anche che dovremmo iniziare a cambiare mentalità sulla famiglia: sarebbe bello superare una volta per tutte delle posizioni vecchie di secoli per abbracciare il futuro“.