X Factor streaming/ Come vedere online e in tv il quarto live show 2019

Alla Candy Arena di Monza ci si prepara per la quarta puntata dei live di X Factor 13, il talent show di Sky Uno. La gara entra nel vivo con l’esibizione degli inediti alle porte. In attesa delle performance di questa sera, ricordiamo al pubblico tutti i modi in cui poter seguire lo show. I live di X Factor 13, che si svolgeranno fino al 12 dicembre, andranno in onda alle 21.15 su Sky Uno. Il programma sarà trasmesso anche sul canale 108, digitale terrestre canale 455. Inoltre è disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea e in streaming su NOW TV. X Factor 2019 va in onda anche il venerdì, in prima serata, in chiaro su TV8. Ma quali sono i favoriti di questa edizione? Arrivati alla quarta puntata dei Live, il favorito risulta Eugenio Campagna a quota SNAI a 2,75. Il cantante della Maionchi è seguito dai Booda quotati a 3,00 e dalla giovane Sofia Tornambene a quota a 5,00. Giordana Petralia, concorrente di Sfera Ebbasta, sarebbe invece quella più a rischio questa sera, con una quota a 2,25. Seguono Davide Rossi (3,50) e i Seawords (4,00). (Aggiornamento di Anna Montesano)

X FACTOR 2019: GLI ASCOLTI E I DATI SOCIAL

Siamo alla vigilia del quarto live di X Factor 2019 e l’attenzione è attualmente tutta concentrata sulla nuova gara in programma. Tuttavia, è interessante dare uno sguardo anche ai risultati in termini di ascolti e social che l’edizione sta finora registrando. L’ultima puntata del talent show di casa Sky, andata in scena con il terzo live è stata caratterizzata da una risalita con 702 mila spettatori e share del 3.05%. Tuttavia l’anno precedente il risultato del terzo live era stato superiore, con un ascolto medio di 1,2 milioni di utenti e 5.18% di share. La puntata andata in onda in replica ieri sera, in chiaro ed in esclusiva su TV8 è stata vista invece da 554 mila spettatori con share di 2.7%, anche in questo caso in calo di oltre 120 mila utenti rispetto all’edizione precedente. Il primo live dell’edizione numero 13 aveva fatto registrare 736 mila spettatori con share del 3.5%, salvo poi calare in modo fisiologico a 524 mila spettatori e share del 2.5% nel secondo appuntamento in diretta. Sui social però X Factor 13 continua ad andare sempre molto bene, con un coinvolgimento soprattutto su Twitter e Instagram dove durante tutta la settimana vengono condivisi momenti salienti del precedente live o dei concorrenti in vista della nuova sfida che li attende.

