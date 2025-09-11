X Factor torna su Sky Uno oggi 11 settembre: perché funziona ancora il talent show

Oggi, 11 settembre, torna ufficialmente X Factor. In un momento in cui quasi tutti i talent show hanno perso colpi, il programma continua a funzionare, e, soprattutto, solo in Italia. All’estero, infatti, il format è stato chiuso da anni, mentre qui invece riesce ancora a dire la sua perché non è rimasto uguale a sé stesso e, da semplice gara musicale, si è trasformato in un mix di intrattenimento, storie personali e momenti virali. Come spiegato da un articolo di Alessio Di Nizio su GQ Italia, chi guarda la trasmissione non spera necessariamente di scoprire il nuovo grande cantante destinato a riempire gli stadi, bensì quello che tiene incollati davanti allo schermo è altro: le audizioni che diventano virali, i “sì” urlati dai giudici, le lacrime dei concorrenti o le litigate al tavolo della giuria.

È quella la forza del talent di Sky Uno, nel diventare contenuto da condividere, più che gara musicale in senso stretto. In Italia, poi, c’è ancora la voglia di credere che un talent possa cambiare la vita di qualcuno, anche se la verità è che pochi vincitori hanno costruito una carriera duratura. Quello che conta davvero è chi riesce a restare in piedi dopo lo show, a reinventarsi e a rimanere riconoscibile.

X Factor torna su Sky Uno: tutte le novità

Un altro punto di forza che spiega perché X Factor resiste è la giuria, diventata ormai uno spettacolo nello spettacolo. Dopo alcune stagioni difficili, il programma ha ritrovato energia grazie all’arrivo di volti nuovi come Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e anche alla conduzione di Giorgia, che al suo debutto in questa veste ha subito conquistato il pubblico e che torna anche quest’anno. La novità è l’ingresso di Francesco Gabbani, chiamato a raccogliere l’eredità di Manuel Agnelli e sarà interessante capire se riuscirà a bilanciare l’energia e le personalità forti degli altri giudici. A questo punto non resta che aspettare il debutto di stasera, 11 settembre, per scoprire come andrà la nuova edizione.