X, introdotte le chiamate audio e video nell’ex Twitter/ Il social di Elon Musk si evolve

X, il social network di proprietà di Elon Musk che fino a poco tempo fa si chiamava Twitter, ha reso disponibile negli Stati Uniti la sua nuova funzione di chiamate audio e video fra gli iscritti. In poche parole, come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dal sito dell’agenzia di stampa Ansa e da SkyTg24.it, gli utenti americani avranno la possibilità di effettuare una chat tra di loro che di fatto sarà una chiamata. Si tratta quindi di una funzione che permette a X, ex Twitter, di entrare in diretta concorrenza con alcune piattaforme di app messaggistica molto in voga, a cominciare da WhatsApp, con cui è possibile fare appunto chiamate sia audio che video, ma anche Zoom o Skype.

L’amministratore delegato dell’azienda, Linda Yaccarino, aveva annunciato l’arrivo di questa nuova funzione già durante lo scorso mese di agosto, e da qualche ora a questa parte è realtà. Non è ben chiaro se il servizio giungerà anche in Europa e quindi in Italia, visto che le tempistiche non sono state comunicate. La cosa certa è che con tale mossa delle chat audio e video X effettuato un altro passo concreto verso la trasformazione di Twitter, la cui “immagine” appare ormai definitivamente sepolta. Fino a pochi mesi fa era infatti un “semplice” spazio sociale dove postare frasi, foto e video, ma con il passare del tempo si sta trasformando nella famosa “app per tutto” tanto voluta da Elon Musk.

X, INTRODOTTE LE CHIAMATE AUDIO E VIDEO NELL’EX TWITTER: IL MESSAGGIO PER GLI UTENTI

Come spiegato da Engadget, gli utenti degli Stati Uniti hanno ricevuto un messaggio che li avvisava della nuova funzionalità una volta aperta l’app: “le chiamate audio e video sono qui”, ha fatto sapere loro l’azienda. Per poter usufruire della funzione basta andare nella sezione delle impostazioni dei messaggi diretti, leggasi le chat testuali singole. L’applicazione sottolinea quanto sia importante la questione privacy degli utenti durante le chiamate, che sono crittografate, lo stesso sistema utilizzato ad esempio per WhatsApp.

Ogni iscritto, inoltre, può decidere di essere escluso eventualmente da una lista delle persone disponibili ad essere contattate via audio e video, disabilitando l'opzione "audio and video calling", una funzione senza dubbio molto interessante in quanto riduce "l'invasività". Inoltre è possibile decidere di accettare le chiamate solo da parte di utenti verificati o da coloro che si seguono.











