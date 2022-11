“X Mas è fascista”, polemica luminarie di Natale Pozzallo/ Sindaco “Soggetti turbati”

Mattino Cinque ha avuto in collegamento questa mattina Roberto Ammatuna, il sindaco di Pozzallo, noto comune in provincia di Ragusa (Sicilia), per via di una polemica scoppiata nei confronti della scritta natalizia X Mas. Chi mastica un po’ di inglese sa benissimo che X Mas è l’abbreviazione di Christmas, Natale, ma qualcuno a Pozzallo ha alzato la voce in quanto quella scritta sarebbe troppo somigliante alla famosa Decima Mas, leggasi anche la recente polemica scoppiata nei confronti di Montesano e Ballando con le Stelle.

Il sindaco di Pozzallo ha deciso così di togliere la X da X Mas: “Stiamo vivendo una fase difficile e terribile in Italia, abbiamo organizzato delle luminarie di Natale in maniera sobria, abbiamo organizzato questa insegna che è l’acronimo inglese di buon Natale. Perchè non l’ho lasciata? Ha ragione, è soltanto la considerazione di qualche soggetto turbato che ha voluto avvelenare il clima del Natale, noi abbiamo tolto la X ma c’è stata una sommossa popolare dei cittadini che la rivogliono e in giornata decideremo. Noi abbiamo organizzato una serie di iniziative dedicate ad accoglienza e pace, e l’abbiamo fatto con la lingua inglese, questo acronimo è utilizzato in tutto il mondo”.

POZZALLO, POLEMICA PER SCRITTA XMAS, IL SINDACO: “SONO UN MILITANTE ANTIFASCISTA”

Poi in sindaco di Pozzallo ha aggiunto, sempre in riferimento alla scritta X Mas: “Questa è una città che ha una grande storia di antifascismo, io sono un antifascista militante, quindi è chiaro che c‘è stata una strumentalizzazione di qualche soggetto. Prenderemo atto di questa proposta popolare visto che rivogliono tutti la X, anche per trascorrere un Natale tranquillo e sereno”.

E ancora: “A me interessa che questa cittadina sia tranquilla e serena, non dobbiamo avvelenare il clima soprattutto a Natale”. La speranza ovviamente è che la scritta X Mas possa essere ripristinata quanto prima, anche perchè, come sottolineato anche dal conduttore di Mattino Cinque, Francesco Vecchi: “Cosa se ne fa Pozzallo solo con la scritta Mas?”. Nei prossimi giorni, forse già nelle prossime ore, sono attese novità.

