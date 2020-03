X-Men 2/ Video, su Rai 2 il film con Hugh Jackman e Halle Berry (oggi, 18 marzo)

X-Men 2 andrà in onda oggi, 18 marzo, a partire dalle ore 21:20 su Rai 2. La pellicola si ispira agli omonimi supereroi creati da Stan Lee e pubblicati sui fumetti Marvel Comics. L’opera è uscita nelle sale cinematografiche durante l’anno 2003. Il regista di questo film è Bryan Singer, mentre la sceneggiatura è stata curata da Michael Dougherty, Dan Harris e David Hayter. All’interno del cast del film sono davvero molti gli attori famosi. Tra questi ultimi è bene menzionare Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian Mckellen, Halle Berry, Famke Janssen, Brian Cox e James Marsden. Molti di questi hanno lavorato insieme anche negli altri capitoli della saga di supereroi. Il genere del film è cinecomic/azione. La fotografia della pellicola è stata curata da Newton Thomas Siegel mentre le musiche sono state realizzate da John Ottman.

X-Men 2, trama del film

Ecco la trama di X-Men 2. Wolverine dopo aver vissuto gli eventi del primo film ha deciso di fare ritorno alla X-Mansion ed unirsi al gruppo di mutanti che comincia a considerare sempre di più come una famiglia. Allo stesso tempo, un evento molto particolare sconvolge il mondo. Un mutante in grado di teletrasportarsi, chiamato Kurt Wagner si introduce alla Casa Bianca, con l’intento di uccidere il Presidente degli Stati Uniti d’America. Questa figura misteriosa assume il nome di battaglia di Nightcrawler, ma il suo attentato fallisce. La nazione rimane comunque sconvolta e si chiede quale dovrebbe essere il destino dei mutanti, sempre più in crescita rispetto agli esseri umani e sempre più spaventosi. Per questa ragione, il colonello Stryker, nemico giurato dei mutanti, esercita la pressione necessaria per ottenere un mandato e far arrestare il professor X, Charles Xavier, dichiarando che quest’ultimo è un pericoloso terrorista. A questo punto, i restanti X-Men resteranno senza una guida e dovranno fuggire per poter liberare il proprio mentore. Gli eroi architetteranno un piano per salvare i propri simili, dovranno ancora una volta scontrarsi con Magneto e fronteggeranno quelli che sono i primi segni di una potente entità cosmica.

Video, il trailer di X-Men 2





