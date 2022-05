X-Men Conflitto finale/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman e Halle Berry

X-Men Conflitto finale, film di Italia 1 diretto da Brett Ratner

X-Men Conflitto finale è il terzo capitolo della saga targata Marvel che vede protagonisti i mitici X-Men e andrà in onda su Italia 1 oggi, venerdì 27 maggio, a partire dalle 23.35. Azione e fantascienza si mischiano ancora una volta in una storia che si fonda sulla continua disputa tra buoni e cattivi. Brett Ratner dirige un cast stellare ancora una volta composto da Hugh Jackman nei panni dello straordinario Wolverine, Halle Berry, la sfavillante Tempesta, e Patrick Stewart, il dotato Professor Xavier, fondatore della scuola di mutanti supereroi.

Lanciato nell’ormai lontano 2006 il film vede l’avvicendamento alla regia proprio tra Bryan Singer, regista dei primi due capitoli, e Ratner, che ebbe a disposizione un budget iniziale di 210 milioni di dollari rendendo così il film uno tra i più costosi della storia di Hollywood. Il film venne presentato fuori concorso al Festival di Cannes e uscì nelle sale internazionali alla fine di maggio.

X-Men Conflitto finale, la trama del film: le nuove avventure dei mutanti

In X-Men Conflitto finale le avventure di Wolverine, ancora una volta affiancato da Bestia e Ciclope, solo per citare alcuni degli X-Men più noti, si aprono con la minaccia di una misteriosa cura per il gene mutante. Hank McCoy, Segretario del Dipartimento degli Affari Mutanti, informa il Professor Xavier che il Governo USA e la società farmaceutica guidata da Warren Worthington hanno elaborato un siero che vuole debellare il gene mutante. Warren ha per anni cercato questa cura dopo aver scoperto che il figlio Warren III era dotato di ali. Tanti mutanti vedono in questa cura l’unica possibilità di avere una vita normale. Tra essi anche la giovane X-Men Rogue. Molti altri mutanti però credono che questo siero non sia altro se non una minaccia incombente sulla loro razza.

Guida di questo bellicoso gruppo è il famigerato Magneto (alias Ian McKellen), che recluta adepti tra i quali anche Mystica. Nel frattempo Wolverine e Tempesta devono occuparsi di una rediviva Jean Grey, ormai tramutata in Fenice e incapace di controllare appieno i propri straordinari poteri. A farne le spese è per primo Ciclope, eliminato dalla vecchia fidanzata. Nei momenti di lucidità Jean implora i suoi amici di aiutarla, ma quando Fenice prende nuovamente il sopravvento è Xavier ad essere eliminato. Fenice sceglie così di unirsi alla lotta al fianco di Magneto che vuole attaccare l’isola di Alcatraz e l’edificio principale della compagnia farmaceutica Worthington.

Qui in particolare è tenuto Jimmy, un bambino mutante col potere di cancellare i poteri di chiunque gli si avvicini. Dal suo DNA il Governo ha realizzato il siero. Intento di Magneto è quello di prendere la struttura farmaceutica e uccidere il piccolo Jimmy. Si scatena così una battaglia senza esclusione di colpi in cui si schierano mutanti cattivi, mutanti buoni e esercito degli umani. Magneto si vede iniettare la cura e perde i propri poteri, ma è Fenice, ormai del tutto fuori controllo, a distruggere tutto ciò che le sta intorno. In un breve momento di lucidità Jean però chiama a sé Wolverine, implorandolo di ucciderla, dato che è l’unico in grado di farlo. Logan dopo un momento di esitazione confessa il proprio amore a Jean e la trafigge con i suoi artigli eliminandola. Diverso tempo dopo a guidare la scuola degli X-Men è Tempesta, che ha preso il posto lasciato vacante dal Professor Xavier. Rogue ha deciso di farsi iniettare il siero e può finalmente condurre una vita normale. Magneto intanto solo e deluso gioca a scacchi al parco, quando improvvisamente riesce a muovere una pedina senza toccarla con la sola imposizione delle mani. Sembra il segno che la cura non è permanente, e che i mutanti a breve potranno recuperare i propri poteri.

Il video del trailer di X-Men Conflitto finale













