X-men conflitto finale/ Video, su 20 il film con Hugh Jackman e Halle Berry

X-men conflitto finale va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, domenica 12 luglio, a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2006 da diverse case cinematografiche tra cui la Marvel Entertainment e la tua insistenza di Fox con soggetto tratto dall’omonimo fumetto della Marvel comics. La regia è stata affidata a Brett Ratner con la sceneggiatura rivista da Zak Penn e Simon Kinberg. Il direttore della fotografia è stato Dante Spinotti, il montaggio è stato eseguito da Mark Goldblatt, Mark Helfrich e Julia Wong mentre le musiche della colonna sonora sono di John Powell. Nel cast figurano Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, Anna Paquin, Kelsey Grammer.

X-men conflitto finale, la trama del film

In X-men conflitto finale il mondo sta per conoscere la nuova e terribile guerra che vedrà da una parte gli umani e dall’altra i mutanti. Infatti il governo degli Stati Uniti d’America con la casa farmaceutica Wortinghton, ha portato avanti un programma che ha permesso di ottenere un farmaco capace di far scomparire il gene mutante dalle persone che ne sono affette. In parole povere, questo farmaco permette di eliminare il potere mutante e quindi trasformare i mutanti stessi in persone comuni. Molti mutanti che non accettano i poteri di cui dispongono, vedono la cosa come un’importante opportunità per essere normali e quindi vivere una vita tranquilla come nel caso di Rogue che vorrebbe poter baciare ed amare il suo Bobby. Naturalmente non tutti vedono questa come un’opportunità di diventare normali ed in particolar modo, Magneto ipotizza un tentativo di poter spazzare dalla faccia della terra e la presenza dei mutanti.

In ragione di ciò, il potente mutante inizia a mettere in essere un esercito che gli possa permettere di contrastare combattere gli uomini e il loro tentativo di eliminare i mutanti. Nel frattempo Scott è ancora alle prese con il dramma per la perdita della sua cara ed amata Jean. Ad un certo punto sente una voce che lo induce a raggiungere un luogo isolato nel quale può riabbracciare la propria amata che è miracolosamente scampata alla morte.

Tuttavia, si rende conto immediatamente come qualcosa sia cambiato nel suo animo ed in particolare modo è molto più aggressiva tant’è che lo induce a togliersi gli occhiali e lo uccide. Poco dopo la donna perde conoscenza. Verrà quindi trovata e portata alla scuola del professore da altri mutanti dove ci si rende conto che alle prese con un potere oscuro chiamato Fenice che la trasforma in una mutante veramente pericolosa ed aggressiva. Insomma, per gli X-Men del professore ci sarà da occuparsi delle pericolose capacità di Jean ed anche del volere di Magneto che sembra pronto a distruggere il genere umano e quanti si metteranno dinanzi ai suoi piani.

