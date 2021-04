X-Men Giorni di un futuro passato/ Video, su Italia 1 il film con Hugh Jackman

X-Men Giorni di un futuro passato va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 11 aprile, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata prodotta nel 2014 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Marvel Entertainment e la Twenty Century Fox con quest’ultima che si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. La regia è stata affidata a Bryan Singer sceneggiatura di Simon Kinberg.

Le musiche della colonna sonora sono state filmate da John Ottman, la scenografia e di John Myhre e i costumi di scena sono stati realizzati da Louise Mingenbach. Nel cast sono presenti tra gli altri Hugh Jackman, James McAvoy, Patrick Stewart, Michael Fassbender, Ian McKellen, Jennifer Lawrence e Halle Berry.

X-Men Giorni di un futuro passato, la trama del film

In X-Men Giorni di un futuro passato ci troviamo nell’anno 2024 durante il quale gli umani sono riusciti a realizzare dei robot praticamente imbattibili conosciuti con il nome di sentinelle, capaci di distruggere i mutanti e tutti i loro alleati umani. Si tratta di un futuro catastrofico dove non si conosce la pace e dove tutto il gruppo storico di mutanti cerca in ogni modo di arginare questa battaglia e di salvarsi.

I vari mutante ancora superstiti sono riusciti a salvarsi fino a questo momento grazie alla capacità di Kitty, una donna capace di mandare la coscienza di una persona indietro nel tempo in modo da informare la propria squadra sui pericoli imminenti e scappare preventivamente.

Una tattica indubbiamente importante che non può essere portata avanti all’infinito. Il gruppo di mutanti si trova in un monastero in Cina dove ci sono anche alcuni superstiti della storica squadra degli X-men tra cui Wolverine, Tempesta, Magneto e soprattutto il professor X che tuttavia è in condizioni non straordinarie.

Il gruppo dopo aver analizzato le vicende storiche che hanno portata tutto questo e lo individuano nell’assassinio effettuato da Mistica nei confronti del professor Bolivar Trask ossia il creatore delle sentinelle la causa scatenante. Il loro piano a questo punto è quello di inviare un X-men indietro nel tempo affinché possa impedire che questo assassinio abbia luogo e quindi in un certo senso fermare il progetto che avrebbe portato alla realizzazione delle tanto temute sentinelle.

Infatti, in quella occasione la donna mise in cattiva luce tutta la specie mutande e soprattutto venne catturata per il suo Dna che è stato poi oggetto di studi approfonditi dalla squadra di Trask per rendere le sentinelle praticamente imbattibili. Grazie a questo DNA i robot hanno ottenuto la capacità di sapersi adattare a qualsiasi potere dei mutanti rendendoli innocui. A questo punto inviano nel passato Wolverine il quale ha le capacità rigenerative necessarie per poter affrontare senza alcun problema un viaggio nel tempo prolungato. Riuscirà Logan nel suo intento e salvare il destino degli X-men e delle specie mutante?

