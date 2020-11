X-Men – Giorni di un futuro passato/ Video, su Italia 1 il film con J.Lawrence

X-Men – Giorni di un futuro passato va in onda su Italia 1 oggi, 8 novembre 2020, a partire dalle ore 21.15. 20th Century Fox assieme a Marvel Entertainment sono una coppia geniale nel capire che una saga può funzionare anche senza i protagonisti primari, soprattutto se la storia si perfeziona con grande senso della sceneggiatura e rimane la credibilità di fondo. Si tratta di uno dei capitoli più apprezzati della saga dei mutanti capeggiati da Xavier e dall’enigmatico Wolverine. La trama prevede la genesi della scuola per mutanti di Xavier che qui è James McAvoy, mentre Magneto è Michael Fassbender e così via, attori giovani e credibili, abili nel sostituire Ian McKellen e Patrick Stewart, presenti anch’essi in una piccola parte che li rivede in età avanzata.

Regista del film è il newyorchese Bryan Singer che di ‘X Men ne ha diretti ben quattro, il primo, il sequel, questo e ‘Apocalisse’. Non vogliamo però ricordare Bryan Singer solamente per il filone dedicato ai mutanti: il regista ha evidenziato la sua arte di cineasta in pellicole come quel capolavoro interpretato da Kevin Kline ‘I soliti sospetti (The Usual Suspects)’ o il recente successo ‘Bohemian Rhapsody’, bio movie dedicato alla figura di Freddie Mercury, di conseguenza della genesi e ascesa dei Queen, la popolare band inglese.

Nel cast è interessante incontrare la giovane Mystica, qui interpretata dall’attrice Jennifer Lawrence che sta lentamente spogliandosi dei dorati abiti scuri di Katniss Everdeen, personaggio protagonista della saga distopica ‘Hunger Games’, attrice oggi di successo non solo nel ruolo della mutante blu ma anche di film come ‘American Hustle – L’apparenza inganna (American Hustle)’ che le porterà sia il Golden Globe che il Bafta come Miglior attrice non protagonista, oppure con ‘Joy’, ora protagonista e premiata con l’Oscar.

X-Men – Giorni di un futuro passato, la trama del film

In X-Men – Giorni di un futuro passato siamo nel futuro distopico datato 2024 e le Sentinelle droide sterminano i mutanti, motivo per il quale Alfiere, Kitty Pryde, Uomo Ghiaccio, Colosso, Warpath, Sunspot e Blink, un gruppo resistente il quale, per merito dei poteri proprio di Kitty Pride, riece a tornare indietro nel tempo e incontrare i ‘vecchi’ X-Men chiedendo loro di cambiare gli avvenimenti temporali e fare sì che le Sentinelle non entrino mai in produzione e che si dimentichi la tecnologia droide che le ha generate. Tutti saranno coinvolti in questa resistenza ante-litteram e nessuno potrà farsi da parte e dovrà rinunciare ai propri egoismi e situazioni private, rivalse e vendette, anche Magneto che dovrà allearsi con gli altri della scuola per sconfiggere colui che potrà sconfiggerlo in futuro, il classico scienziato malvagio.

