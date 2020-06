X-men Le origini Wolverine/ Video, su 20 il film con Hugh Jackman (28 giugno)

X-men Le origini Wolverine va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, domenica 28 giugno, a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2009 dalla Twenty Century Fox in collaborazione con altre case cinematografiche tra cui la Marvel Entertainment la cui regia è stata affidata a Gavin Hood con soggetto tratto dai famosi personaggi della Marvel comics mentre la sceneggiatura è stata rivista da David Benioff e Skip Woods. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Harry gregson-williams il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Donald mcalpine mentre nel cast sono presenti Hugh Jackman, Liev Schreiber, Lynn Collins, Taylor Kitsch, Ryan Reynolds, Danny Huston e Daniel Henney.

X-men Le origini Wolverine, la trama del film

In X-men Le origini Wolverine ci troviamo in Canada nell’anno 1845 dove vive in una splendida villa un bambino ricco di nome James che tuttavia deve fare i conti con una salute piuttosto cagionevole. L’unico motivo per il quale si dimostra felice è la compagnia di Victor ossia il figlio adolescente del giardiniere della villa di famiglia. Una sera si sentono delle grida all’interno della villa con i genitori di James che immediatamente si dirigono verso la zona. Poco dopo si sente un colpo di fucile ed il piccolo James che si riversa immediatamente fuori dalla propria camera per andare a vedere cosa si è successo.

Il ragazzino si trova dinanzi ad una scena drammatica con il padre ucciso e ormai senza vita riverso a terra. A questo punto James mosso dalla rabbia dimostra di avere dei poteri mutanti che gli permettono di estrarre dalle sue mani degli artigli ossei con i quali uccide con rabbia il giardiniere che evidentemente è stato protagonista dell’assassinio. Tuttavia il giardiniere prima di morire fa presente al ragazzino che in realtà era lui il suo vero padre biologico mentre l’uomo a terra era semplicemente un impostore.

Quella che era sua madre disgustata dal vedere le capacità mutanti del figlio inizia a gridare il che induce il piccolo James a scappare per sempre. Durante la fuga viene raggiunto da Victor il quale gli spiega di essere suo fratello e che per questo saranno destinati per sempre a convivere con questo rimorso. I due hanno entrambi dei poteri mutanti il che permette loro di avere una vita lunga che li vedrà protagonisti in diversi conflitti armati che caratterizzano il XIX e il XX secolocome ad esempio la guerra di secessione americana, la prima e la seconda guerra mondiale e la guerra nel Vietnam. Durante quest’ultimo conflitto i due vengono visti come colpevoli della morte di un militare americano e per questi condannati a morte.

Non potendo essere uccisi vengono presi in consegna dal Maggiore William Stryker il quale recluta mutande abili per formare una squadra speciale con cui eseguire missioni in tutto il mondo. Da questo momento in poi avrà inizio l’incredibile avventura di Wolverine, un mutante dall’animo gentile che tuttavia deve fare i conti con un passato orribile e drammatico.

Video, il trailer di X-men Le origini Wolverine

