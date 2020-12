X-Men le origini Wolverine/ Video, su Italia 1 il film con Hugh Jackman protagonista

X-Men le origini – Wolverine va in onda su Italia 1 oggi, 9 dicembre 2020, a partire dalle 21,20. Pronto ad estrarre ancora una volta gli artigli in adamantio, ‘X-Men le origini – Wolverine’ uscì nelle sale nel 2009, diretto da un regista, Gavin Hood, forse non noto a tutti ma che ha portato con grande successo in bacheca un Oscar come Miglior film straniero con il lungometraggio ‘Il suo nome è Tsotsi (Tsotsi)’, ambientato in Sudafrica e focalizzato sul tema della dura vita nelle baraccopoli di Johannesburg. L’anno scorso lo stesso Gavin Hood ha raccolto grandi consensi con la pellicola ‘Official Secrets – Segreto di stato (Official Secrets)’ nella quale l’ottima Keira Knightley ha aiutato la produzione, con il suo ruolo magistralmente interpretato, a vincere diversi premi, un regista abile nell’action movie e in grado di mettere in gioco psicologie sottili dei personaggi.

Psicologie sottili che in ‘ X-Men le origini – Wolverine ‘ non possono mancare quindi tutto il cast, da Hugh Jackman (Wolverine) a Liev Schreiber e Lynn Collins, il trio protagonista, punta tutto sul definire un personaggio amato e complesso come Wolverine. Liev Schreiber ha dimostrato più volte il suo valore come attore, con ‘Hurricane – Il grido dell’innocenza (The Hurricane)’, ‘Omen – Il presagio (The Omen)’, ‘Il capitale umano – Human Capital (Human Capital)’, mentre l’ottima Lynn Collins soprattutto con ‘La casa sul lago del tempo (The Lake House)’ assieme a Sandra Bullocks e Keanu Reeves o ‘Niente velo per Jasira (Nothing Is Private)’ ha lasciato tracce importanti per un futuro da protagonista in Hollywood.

X-Men le origini – Wolverine, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di X-Men le origini – Wolverine. Victor è il figlio del giardiniere che lavora impiegato nella villa del giovane James Howlett, un bimbo cagionevole di salute che però nasconde in sé poteri celati dalla sua giovane età. Il piccolo James Howlett scatena la sua potenza il giorno nel quale il bambino trova il padre morto forse proprio per mano dello stesso giardiniere e dalle sue nocche escono i classici artigli, ma in osso, l’adamantio non appartiene ancora alla sua struttura ossea. Il piccolo James trafigge il padre di Victor il quale, prima di morire, gli confessa in realtà di essere lui il vero padre, motivo per il quale il bimbo fugge anche per colpa della madre che, visti i poteri, sembra quasi rifiutare il figlio.

Con questo atteggiamento James capisce che effettivamente quella non era la sua vera famiglia e che il padre naturale giace ucciso per mano sua e della sua misteriosa potenza articolare. I due fuggono assieme, Victor e James divengono inseparabili e dalla loro epoca, il 1845, escono indenni da vari accadimenti storici, come la guerra di secessione americana o la prima guerra mondiale, partecipano allo sbarco di Normandia e assieme saranno anche nelle foreste del Vietnam invaso dagli USA. Victor e James scoprono anche altri poteri, come la possibilità di rigenerare le ferite, motivo per il quale, dopo l’esecuzione per avere ucciso un ufficiale dell’esercito, James viene arruolato da William Stryker per un commando di mutanti, reietti dal sistema, una vita che al ragazzo piace relativamente.

James ama le Montagne Rocciose, il suo amore con Kayla Silverfox che gli racconta la leggenda del Wolverine. I due saranno separati con l’inganno e Logan, così si fa chiamare ora James, diverrà per sempre Wolverine, spietato e disilluso.



