X-Men le origini – Wolverine/ Video, su Italia 1 il film con Hugh Jackman

Il film X-Men le origini – Wolverine si potrà vedere su Italia 1 oggi, venerdì 20 settembre 2019, alle ore 21.20. Gli attori, che svolgono un ruolo da protagonista in questa opera cinematografica, sono: Hugh Jackman, Lynn Collins, Liev Schreiber e Taylor Kitsch. L’anno di uscita di X-Men le origini-Wolverine è il 2009, inoltre questa pellicola di fantascienza è stata diretta da Gavin Hood. Le musiche del lungometraggio in esame sono state composte da Harry Gregson-Williams, che è celebre per aver realizzato le colonne sonore di Metal Gear e Shrek. In questo film, Hugh Jackman torna ad avere un ruolo da protagonista, dopo aver recitato in tutte le tre precedenti pellicole della saga cinematografica degli X-Men. Questo artista è stato il protagonista anche di altri lungometraggi di successo, come The Prestige e Australia.

X-Men le origini – Wolverine, la trama del film

Canada, 1845. James Howlett, ricco di famiglia, ha una salute cagionevole e trascorre le sue giornate in compagnia del figlio del giardiniere, che si chiama Victor. Un giorno, in seguito ad un litigio dovuto allo stato di ubriachezza del giardiniere, il padre di James muore. Il ragazzino, a causa dello shock, incomincia a sviluppare dei poteri mutanti, che lo portano a sviluppare degli artigli ossei. James, allora, credendo che il giardiniere abbia ucciso il suo papà lo assassina. L’uomo, però, prima di morire gli confessa di essere il suo vero padre. Sconvolto da quella confessione, il giovane fugge via, inseguito da Victor, che è quindi suo fratello. I due ragazzi vengono chiamati a far parte di una squadra di mutanti, pronti a svolgere una missione in Nigeria.

Durante questa missione, James, colpito dalla terribile dimostrazione di bestialità di Victor, decide di lasciare per sempre il gruppo. Howlett si stabilisce di nuovo in Canada, lavorando come boscaiolo. Diventato uomo, si fidanza con Kayla, che è una maestra di scuola. Un giorno, la ragazza viene uccisa da Victor e James decide di vendicarsi del fratello. Il giovane si sottopone ad un esperimento che ricopre il suo scheletro di Adamantio. In questo modo, il ragazzo aumenta i suoi superpoteri e da quel momento incomincia a farsi chiamare Wolverine. James cercherà quindi di scoprire quali siano le radici delle sue abilità straordinarie, e di portare a termine la sua vendetta.

Il trailer di X-Men le origini – Wolverine





© RIPRODUZIONE RISERVATA