X Men L’inizio/ Video, su Italia 1 il film con James McAvoy (oggi, 25 giugno 2021)

X Men L’inizio, regia affidata a Matthew Vaughn

X Men L’iniziova in onda su Italia 1 oggi, venerdì 25 giugno 2021. La regia è affidata da Matthew Vaughn che nel 2006 rinuncerà per motivi familiari alla regia di “X-Men – Conflitto Finale”, al suo posto sarà scelto Brett Ratner. Quest’ultimo nel 2011 contraccambia il favore perché impegnato su un altro set, deve rinunciare alla regia di “X-Men – L’inizio” che sarà affidata a Matthew Vaughn. Il film di azione e di fantascienza esce nelle sale cinematografiche nel giugno del 2011 e viene distribuito dalla 20th Century Fox. Nel cast troviamo James McAvoy, un attore scozzese che nel 2006 ha recitato nel film “L’ultimo re di Scozia” che gli è valsa la nomination come miglior attore non protagonista ai BAFTA Award. Nel 2007 arriva per lui un’altra nomination questa volta al Golden Globe e di nuovo ai BAFTA per la pellicola “Espiazione”. Nel 2011 interpreta la parte del professor Charles Xavier nel film di supereroi della Marvel “X-Men – L’inizio”.

Cantina Wader - Il nuovo cammino/ Su Canale 5 il film di Tomy Wigand (25 giugno)

Un ruolo che ha continuato a rivestire nel 2014 con “X-Men – Giorni di un futuro passato”, nel 2016 in “X-Men – Apocalisse” e ancora “Deadpool 2” nel 2018 per finire con “X-Men – Dark Phoenix” nel 2019. McAvoy ha recitato anche nel film poliziesco “Filth” e ha vinto il premio come migliore attore ai British Indipendent Film Awards. Michael Fassbender è l’altro attore protagonista di “X-Men – L’inizio” e lo ricordiamo per aver interpretato Steve Jobs che gli valse nel 2016 la candidatura all’Oscar come migliore attore. Nella 68esima Mostra del cinema di Venezia è stato premiato come migliore interpretazione maschile per il film “Shame”. Nel 2014 sfiora di nuovo l’Oscar come migliore attore non protagonista per “12 anni schiavo”. L’attore riconfermato il suo ruolo di Magneto in “X-Men – Giorni di un futuro passato”, “X-Men – Apocalisse”, “X-Men – Dark Phoenix”, è stato inoltre produttore di “Slow West” e “Assassin’s Creed”.

Nine months - Imprevisti d'amore/ Su Rai 2 il film con Robin Williams (25 giugno)

X Men L’inizio, la trama del film

Ora è il momento della trama di X Men L’inizio. Siamo nel 1944 Charles Xavier e Erik Lehnsherr sono mutanti che conducono due vite completamente opposte anche se parallele. Erik si trova prigioniero in un campo di concentramento polacco dove il cattivo Klaus Schmidt interpretato da Kevin Bacon vuole impossessarsi dei suoi poteri, Charles vive a Westchester dove fa la conoscenza della mutaforma Ravel. Con il passare degli anni Eric e Charles vengono reclutati dall’agente della CIA Moira MacTaggert interpretata dall’attrice Rose Byrne che gli ordina di investigare sugli illeciti di Sebastian Shaw e dei suoi mutanti. Un uomo misterioso permette ai due amici di formare una task force al fine con lo scopo di individuare dove si nasconde Shaw e consegnarlo alla giustizia.

Ossessione senza fine - La vendetta di Sophie/ Su Rai 2 il film di Doug Campbell

Mentre stanno conducendo una missione importante in mare aperto Erik è in difficoltà e Charles interviene per aiutarlo, difatti scopre che Shaw altri non è che Schmidt, e lui inconsapevole della verità lo aveva seguito con l’intenzione di danneggiare il suo sottomarino. Raven intanto inizia a provare affetto per il mutaforma dottor Hank McCoy interpretato da Nichlas Hoult, pare che sia l’unico in grado di capire il dramma che sta attraversando la ragazza per via della sua pelle blu, difatti ha difficoltà ad integrarsi, questo la rende infelice. L’uomo però le promette che si impegnerà a trovare una cura permanente. Per fermare Shaw, Erik e Charles hanno assolutamente necessità di reclutare nuovi mutanti. Così, sfruttando le capacità di Xavier e il macchinario Cerbero, i due scovano nuove reclute da integrare nella loro divisione. Mentre Shaw con l’aiuto dei suoi complici continua imperterrito a procurare danni, Erik intreccia una relazione con Raven e matura un pensiero completamente opposto a quello di Charles. Nel corso degli eventi le strade di Charles e Erik saranno destinate a separarsi.

Video, la trama del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA