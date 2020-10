X-Men l’inizio/ Streaming e curiosità sul film dei supereroi (oggi, 25 ottobre)

X-men ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica e sono stati realizzati altri 3 film della stessa saga confermando il gradimento della serie di film X-men. Il primo film ha incassato oltre 353 milioni di dollari a fronte di un budget di poco inferiore ai 55 milioni, confermando anche l’apprezzamento per la prova dei principali protagonisti. Prodotto dalla 20th Century Fox X-men l’inizio vanta una colonna sonora composta a Henry Jackman, tra cui spicca la canzone Love love firmata dai Take That. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

X-Men – l’inizio: video e streaming del film con Michael Fassbender

X-Men – l’inizio fa “recuperare alla saga lo smalto grazie all’idea originaria di una mutazione legata all’adolescenza”. Marianna Cappi promuove il film su MyMovies: “Non c’è dubbio che questo sia il film di Magneto, l’Anakin della saga, attraversato da una ferita che non ha cure possibili e destinato a procurarne terribili a sua volta. Gli presta uno sguardo fermo e intelligente Fassbender, privo di smorfie da bel tenebroso, ma non senza sentimento e fascino”. Il film si illumina sulle origini di questi supereroi e interessa molto da vicino gli appassionati della saga. Si fa seguire anche da chi non si intende di fumetti e supereroi, ma con qualche difficoltà e l’impossibilità a collegare dei fili che creano senza dubbio grandissima emozione. X-Men – l’inizio sarà trasmesso da Italia 1, clicca qui per la diretta streaming del film. Clicca qui per seguire il film in streaming. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

X-Men l’inizio: su Italia 1 il film con Michael Fassbender

X-Men l’inizio va in onda su Italia 1 oggi, domenica 25 ottobre, a partire dalle ore 21.15. Si tratta di un film americano del 2011 diretto dal regista Matthew Vaughn, basato sui supereroi di X- Men della Marvel che conta su un cast stellare composto da James McAvoy, Kevin Bacon, Jennifer Lawrence e Michael Fassbender. Tutti i protagonisti vantano una esperienza importante ad Hollywood: il veterano Kevin Bacon, apprezzato in gioventù come protagonista di Footloose e successivamente approdato a ruoli impegnativi come il commissario della serie The Following; il sex symbol Michael Fassbender marito della splendida attrice Alicia Vikander e noto per avere interpretato insieme a lei il film La luce tra gli oceani e Jennifer Lawrence, indimenticabile protagonista della saga di Hunger Games.

X-Men l’inizio, la trama del film

X-Men l’inizio racconta la storia di Charles ed Eric che da giovani scoprono di avere poteri particolari. Entrambi mutanti i due ragazzi conducono due vite parallele: Eric è prigioniero in un campo di concentramento polacco e subisce le angherie del perfido Klaus Schmidt (Bacon) mentre Charles vive nel Westecheter. Dopo circa 20 anni Eric va alla ricerca del suo vecchio aguzzino e si imbatte in Raven e Charles reclutati da un agente della Cia ed a loro volta dotati di poteri eccezionali. Alcuni di loro si uniranno per combattere un nemico comune mentre Charles ed Eric ormai adulti diventeranno acerrimi nemici.

Video, il trailer del film “X-Men l’inizio”

