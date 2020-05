X-Men/ Video, su Canale 20 il film con Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine

Pubblicità

X-Men va in onda oggi, lunedì 18 maggio, su Canale 20 a partire dalle ore 21. Il film d’azione e fantasy realizzato nel 2000 negli Stati Uniti e prodotto dalla 20th Century Fox e dalla Marvel Entertainment. La pellicola è tratta da una sceneggiatura di David Hayter, con la fotografia di Newton Thomas Sigel, le musiche di Michael Kamen e la scenografia di John Myhre. Il soggetto è stato invece curato da Tom De Santo e Bryan Singer, che si è occupato in prima persona anche della regia. Quest’ultimo ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar per il miglior film nel 2019 per Bohemian Rhapsody, oltre ad aver diretto titoli del calibro di I soliti sospetti, L’allievo e Il cacciatore di giganti.

Protagonista del film è Hugh Jackman, interprete australiano che ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe grazie a Kate & Leopold. Riuscirà a conseguire l’ambita statuetta e la nomination agli Oscar grazie a Les Misérables. Al suo fianco, ecco Patrick Stewart, a sua volta candidato in tre occasioni ai Golden Globe per le sue interpretazioni in Moby Dick, The Lion in Winter – Nel regno del crimine e Blunt Talk. Presenti anche Ian McKellen, Brett Morris, Famke Janssen, Halle Berry e Rebecca Romijn.

X-Men, la trama del film

X-Men si apre con la presenza di Erik, un ragazzo ebraico che si trova in un campo di concentramento in Polonia e scopre di essere un violento mutante. Diversi anni dopo, una ragazza di nome Marie bacia il suo ragazzo e per sbaglio lo uccide, scoprendo a sua volta di essere mutante. Passa ancora del tempo e Marie incontra Logan, un altro mutante in grado di auto-rigenerarsi e di far uscire dalle mani degli artigli. Per questo movito, viene chiamato Wolverine. Incontrano altri due mutanti, Tempesta e Ciclope, e fanno scappare un energumeno temibile. Logan incontra il Professor Xavier presso una scuola per giovani mutanti e conosce i cosiddetti X-Men, tutti odiati dagli esseri umani da loro difesi.

Marie ha il potere di assorbire i poteri degli altri mutanti, così come è in grado di succhiare la memoria e la forza vitale. Al contempo, il gruppo deve vedersela con un team di mutanti malvagi, contenenti Erik (Magneto), Sabretooth, Toad e Mystica. La battaglia si fa sempre più cruenta, tra scene d’azione mozzafiato e tante insidie da superare.

