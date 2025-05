A distanza di sei anni dalla prematura perdita della figlia Xanita, Luis Enrique la ricorda con amore ripercorrendo quelli che sono stati i nove anni insieme a lei. Xanita è nata dall’amore tra l’allenatore del Psg e la moglie Elena con cui ha avuto altri due figli, Pacho e Sira e per nove anni ha ricevuto tutto l’amore della sua famiglia che, però, non è bastato a salvarla da un male incurabile. A soli nove anni, infatti, la piccola Xanita ha perso la battaglia contro un tumore alle ossa che ha messo fine alla sua giovane vita.

Un dolore enorme per Luis Enrique e la sua famiglia che, in quel momento, ha ricevuto il supporto e la solidarietà non solo del mondo sportivo, ma di tutti. Da quel momento tragico, sono trascorsi ben sei anni: oggi, Luis Enrique è tornato ad allenare senza mai perdere l’occasione per ricordare la sua bambina.

Luis Enrique e il ricordo della figlia Xanita

Per un genitore, perdere un figlio è il dolore più grande e Luis Enrique, nonostante vada avanti con la sua vita insieme alla propria famiglia, ricorda sempre i nove anni trascorsi con la sua Xanita. “”Non importa quanto tempo, ma l’intensità con cui vivi quei momenti speciali”, racconta Luis Enrique in un video pubblicato dalla pagina Instagram Mentesexpertas.

La perdita della bambina ha arrecato un dolore enorme a tutta la famiglia e, a tal proposto, l’allenatore del Psg ha ricordato anche la reazione della madre: “Mia madre non riuscita a tenere foto di Xana, finché un giorno non sono tornato a casa e le ho detto: “Perché non hai nessuna foto di Xana? Xana è viva. Non è con noi sul piano fisico, ma è qui sul piano spirituale. Perché ogni giorno parliamo di lei, ridiamo e la ricordiamo. Penso che Xana ci veda ancora. E mi chiedo: come voglio che Xana pensi che abbiamo vissuto tutto questo?”, le parole di Luis Enrique durante il racconto di quella che è stata una tragedia per tutta la famiglia da cui, tutti insieme, hanno provato a reagire portando il ricordo della piccola Xanita nel cuore.

