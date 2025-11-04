Chi è Xavier Poussard, a Le Iene l'uomo della teoria che Brigitte Macron sia nata uomo: com'è nata e perché si è diffusa in maniera virale

XAVIER POUSSARD OGGI A LE IENE

Xavier Poussard, l’uomo che ha alimentato una delle teorie più assurde e transfobiche su Brigitte Macron, parla a Le Iene del caso finito in tribunale, dove dieci persone sono accusate di aver diffuso online le voci secondo cui la moglie del presidente francese sarebbe nata uomo.

Lui non è coinvolto né è mai stato sfiorato dalla vicenda giudiziaria, ma il suo libro è stato utilizzato per diffondere la fake news sul presunto passato della Première Dame. Per questo Gaston Zama ha deciso di incontrarlo: l’obiettivo è capire come sia nata questa voce e perché la falsa notizia continui a circolare.

Una ricostruzione dei fatti è stata pubblicata nelle scorse settimane da France 24, che ha spiegato come le voci sul sesso di Brigitte Macron abbiano iniziato a circolare online nel 2017, quando suo marito, Emmanuel Macron, fu eletto per la prima volta presidente della Francia. Già allora, la loro relazione attirò curiosità: era raro vedere una coppia in cui la donna fosse più grande del compagno, e ancor più insolito il fatto che lei fosse stata la sua insegnante di inglese.

COM’È NATA LA VOCE SU BRIGITTE MACRON

Quattro anni fa, tuttavia, la giornalista Natacha Rey, in un’intervista su YouTube con una sedicente medium, Amandine Roy, affermò di aver scoperto — al termine di un’indagine durata tre anni — che la First Lady francese sarebbe in realtà nata uomo e si chiamerebbe Jean-Michel Trogneux, cioè il nome del fratello maggiore di Brigitte.

Nel giro di 48 ore il video divenne virale e fu rilanciato da diversi media francesi e internazionali, alimentando la diffusione incontrollata delle voci su Brigitte Macron. Mesi prima, la stessa giornalista aveva contattato il quotidiano investigativo online Mediapart, che però aveva rifiutato di pubblicare la sua “inchiesta” per mancanza di prove.

La teoria fu poi ripresa dall’influencer Zoé Sagan e da Xavier Poussard, ex redattore della rivista di estrema destra Faits et Documents. Secondo France 24, sarebbe stato proprio Poussard a dare una nuova forma alla storia, sostenendo che la “vera” Brigitte Macron fosse morta in giovane età e che il fratello, Jean-Michel Trogneux, avesse cambiato sesso assumendone l’identità prima di sposare Emmanuel Macron.

Dal 2023 in poi, Xavier Poussard ha contribuito a diffondere questa teoria negli Stati Uniti, soprattutto tra i sostenitori dell’ex presidente Donald Trump. La tesi è stata poi amplificata dalla commentatrice conservatrice Candace Owens, che ne è diventata una delle principali sostenitrici.

Nel tentativo di mettere fine alle teorie complottiste, i Macron e il fratello di Brigitte, Jean-Michel Trogneux, hanno avviato cause legali in Francia e negli Stati Uniti contro i principali responsabili della diffusione delle voci, tra cui lo stesso Xavier Poussard, che tuttavia non è stato formalmente incriminato.