Xbox chat discord/ Finalmente in arrivo la chat più amata dai videogiocatori

Quanti videogiocatori hanno desiderato l’arrivo della chat Discord su Xbox? Finalmente dopo tanto tempo l’integrazione è stata avvenuta con successo. Da adesso in poi sarà possibile parlare in tempo reale con altri videogiocatori, mentre si gioca online.

Per gli amanti del gioco online, questa è una funzionalità che non poteva assolutamente mancare e dopo un annuncio fatto nel lontano 2018, da oggi si potrà avere la possibilità di testare il software. Purtroppo per il momento non è disponibile per tutti, entriamo nello specifico.

Chat Discord sbarca su Xbox: i dettagli

Quindi arriva la chat Discord su Xbox, ma a testare il software saranno coloro iscritti al programma di Beta di Xbox Insider e sembra che ci siano anche delle complicazioni da gestire. Per qualcuno sicuramente ne varrà la pena, visto che l’importanza di questa partnership era desiderata da tanto tempo. Come si fa a utilizzare Discord su Xbox?

Prima di tutto è necessario associare il proprio account Xbox a quello del software di chat, in modo tale che i contatti potranno conoscere il gamertag. L’operazione va fatta una seconda volta anche per chi lo aveva fatto in passato, perché in questo modo si darà l’autorizzazione a usare i servizi vocali e tutto questo va fatto dalle impostazioni di Discord.

Successivamente è necessario aprire l’applicazione Xbox dal proprio dispositivo (smartphone o tablet) e poi da Discord (sempre dal dispositivo mobile) premere il pulsante per unirsi alla conversazione, poi “unisciti su Xbox” che successivamente chiederà su quale console bisogna usare la chat.

Per poter utilizzare la chat Discord su Xbox, tutti questi passaggisaranno necessari ripeterli ogni volta. Si tratta di una cosa non comoda da ripetere sempre, però quanto meno è possibile usufruire del servizio. I videogiocatori amanti della console Xbox sicuramente apprezzeranno questa nuova partnership per migliorare l’esperienza del gioco online.

