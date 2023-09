Xbox, nuova versione della Series X nel 2024/ Forma cilindrica e più memoria: le novità

Nel 2024 Microsoft dovrebbe presentare una nuova versione della sua console Xbox Series X. Si tratta di un aggiornamento di metà generazione che è stato anticipato da Bloomberg, ma che fino ad ora l’azienda americana ha sempre smentito definendolo un rumors. La nuova console sarà rinnovata esteticamente, a cominciare da un nuovo design a forma cilindrica. Ovviamente sarà il “cuore” ciò che conta, visto che al suo interno troveremo maggiore memoria, l’assenza di un drive ottico (di conseguenza sarà solo in versione digitale con i giochi che andranno quindi scaricati), e un controller dalla forma inedita.

La data di uscita della nuova Xbox dovrebbe essere la fine del 2024, quindi fra circa un anno e indicativamente attorno a novembre in vista poi delle festività natalizie. Non è ben chiaro quando la nuova console verrà annunciata, ma in ogni caso il tutto è stato anticipato con due diapositive che farebbero parte di una documentazione della disputa legate fra Microsoft e Ftc in merito alla famosa acquisizione di Activision Blizzard. Il nome in codice è Brooklyn e dagli scatti si nota appunto un design più curvo, oltre alla possibilità di integrare una memoria interna fino a 2 TB.

XBOX, NUOVA VERSIONE DELLA SERIES X: COSTERA’ 499 DOLLARI

Presente anche una porta USB-C sul fronte, quindi moduli wifi 6e e bluetooth 5.2 più efficienti. Si parla in particolare di latenza ridotta, interferenze minori e un processore più importante. Migliorata anche la modalità in stand-by, ed inoltre la nuova versione della console Xbox Series X strizzerà l’occhio all’ambienta in quanto la confezione conterrà al 100% materiali riciclati. Già ipotizzato anche il prezzo, 499 dollari, per il mercato americano.

Trapelate anche le info sul nuovo controller che presenterà una grafica inedita, tasti e grilletti migliorati, e funzionerà anche per il gioco in cloud. Inoltre sarà dotato di una batteria con una maggiore autonomia, oltre a delle funzioni smart che sfrutteranno i movimenti dello stesso dispositivo, così come segnala Wired. Infine, nello stesso leak, è emerso che la prossima console Xbox di nuova generazione uscirà nel 2028.

