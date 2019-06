Xbox Scarlett/ La console arriva a Natale 2020: indiscrezioni e caratteristiche

Le indiscrezioni degli ultimi tempi avevano motivo di esistere: Xbox Scarlett è stata una delle star della conferenza Microsoft in occasione dell’E3 2019 di Los Angeles. Vi stiamo parlando della console next-gen del colosso di Redmond, ritornata in scena per aggiornare la nuova generazione di gioco e avere uno scontro diretto e probabilmente ad armi pari, con la prossima rivale PlayStation 5 e con Stadia, servizio in streaming proposto di recente da Google. Xbox Scarlett arriverà sul mercato durante le festività di Natale 2020, presentando delle caratteristiche hardware di tutto rispetto. Realizzata dallo stesso team di ingegneri che hanno dato vita a Xbox One X – la più possente console dell’attuale generazione -, Project Scarlett si annuncia già come una macchina in grado di raggiungere nientemeno che una risoluzione a schermo di 8K e con un frame rate fino a 120 fps. Dotata anche di differenti tecnologie decisamente “frizzantine”, tutti gli appassionati dei tecnicismi grafici, non resteranno delusi.

Xbox Scarlett, caratteristiche della console

Esattamente come è accaduto con PlayStation 5, anche Xbox Scarlett cambierà il tradizionale disco rigido con un supporto SSD. Migliorando la piattaforma, le parole d’ordine per eccellenza saranno: prestazioni e velocità. Montando una SSD di nuova generazione verrà sfruttata in questo modo anche la RAM virtuale, garantendo tempi di caricamento veloci e ridotti. Il tutto sarà accompagnato da un processore custom Zen 2 di ultima generazione Zen 2 e Radeon RDNA realizzate in collaborazione con AMD. In ambito RAM, Scarlett monterà dei moduli GDDR6 ad ampia larghezza di banda. Secondo quanto ha riferito da Phil Spencer, la console di prossima uscita sarà ben quattro volte più potente di One X e regalerà un’esperienza di gioco senza soluzioni di continuità per fare in modo che gli sviluppatori possano creare i loro giochi senza alcun condizionamento tecnico.

