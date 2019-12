Xbox Series X/ Annuncio a sorpresa: ecco la nuova console di casa Microsoft

Grande sorpresa in casa Xbox: dalla cerimonia dei Game Awards 2019, gli Oscar dei videogiochi, ha mostrato per la prima volta al grande pubblico la sua consola di nuova generazione, leggasi l’Xbox Series X. Un coup de theatre, quello della multinazionale Usa, con la nuova console che esordirà nei mesi finali del 2020, sotto le vacanze natalizie. Le premesse sono di quelle davvero promettenti, in quanto Phil Spencer, business executive di Microsoft Xbox, ha specificato che sarà la console più potente di tutti i tempi e nel contempo la postazione di gioco più immersiva di sempre. Decisamente “fico” e passateci il termine, il design, visto che la nuova Xbox sarà un monolite nero (un po’ in stile Tesla e Cybertruck, ma a tinte dark), con il logo dell’Xbox che fungerà da pulsante di accensione. Una forma che permetterà al videogiocatore di posizionare la console come meglio preferisce, in verticale o in orizzontale, ed inoltre, una volta accesa, emetterà una luce al neon verde che renderà il tutto molto suggestivo.

XBOX SERIES X: TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO IN QUANTO AD HARDWARE

E’ invece rimasto pressochè simile il controller, ad eccezione della presenza del tasto share posto davanti, e tramite il quale potremo condividere le nostre esperienze di gioco. Il joypad sarà condivisibile con l’attuale Xbox One, nonchè con Windows 10, a conferma dell’immersione di cui si parlava sopra. Per quanto riguarda il cuore pulsante della nuova console, avrà una risoluzione di riferimento 4k, con frame rate di 60 fps, ma potendosi spingere fino ad un massimo di 8k e 120 fps, numeri davvero impressionanti. Ovviamente non tutti i giochi potranno avere questa risoluzione, e molto dipenderà dalla loro complessità, ma i tripla A godranno di un aspetto esteriore da leccarsi i baffi. Diminuirà il sistema di caricamento dei giochi, e nel contempo la latenza sarà ridotta all’osso, di modo di poter disporre di una console più reattiva. Insomma, le premesse sembrano le migliori, con Xbox che punta ancora una volta sull’hardware, promettendo di sfondare barriere impensabili. A questo punto non ci resta che attendere i primi giochi per un primo giudizio.

