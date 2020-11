XENIA EUNICE/ Body piercer con “split tongue”: la lingua tagliata a metà (Le Iene)

Segnatevi questo nome: Xenia Eunice. Dopo il servizio che Le Iene manderanno in onda oggi non è improbabile che questa ragazza possa godere di un’ondata di popolarità. Il motivo per cui il programma di Italia Uno ha deciso di dedicare un servizio a questa giovane dai capelli blu ha a che fare con la “body modification”, pratica che sta prendendo sempre più piede tra i ragazzi e che fa sì che i corpi vengano alterati deliberatamente senza alcuna ragione medica, solo per questioni estetiche. Per quel che riguarda Xenia Eunice si può dire che la ragazza sia in tutto e per tutto coerente: il suo mestiere, infatti, è quello di “body piercer”. Come lei, però, ce ne sono tante in Italia: allora cos’ha attirato le attenzioni della trasmissione Mediaset? Ve lo diciamo subito: la lingua di Xenia. E non stiamo parlando della sua proprietà dialettica.

XENIA EUNICE, BODY PIERCER CON LA LINGUA TAGLIATA A META’

Come si può vedere guardando il video di anticipazioni della puntata di oggi de Le Iene Show, la particolarità di Xenia Eunice è quella di avere la lingua “tagliata a metà”. Tecnicamente si parlerebbe di “split tongue”, inglesismo che rende forse meno “cruenta” l’immagine di una lingua spaccata in due. Xenia nel filmato mostra di avere completa padronanza del muscolo, dal momento che i due “lembi” si muovono in maniera alternata e rapida all’indirizzo della telecamera, pronta a cogliere quella divaricazione che tanti like strappa sui social. Ma come si arriva a decidere di tagliarsi la lingua a metà? Quali sono le conseguenze? Come si fa? Sono questi gli interrogativi che con ogni probabilità verranno sciolti durante la puntata di oggi de Le Iene Show.



© RIPRODUZIONE RISERVATA