Xhaka alla Roma?/ Calciomercato news, c’è ancora distanza con l’Arsenal

In casa Roma si sta ragionando sul migliorare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore Josè Mourinho attraverso qualche innesto proveniente dal calciomercato estivo. Per quanto riguarda il centrocampo i giallorossi sono da tempo sulle tracce di Granit Xhaka, svizzero di proprietà dell’Arsenal con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. Protagonista con i Gunners lo scorso anno avendo raccolto 45 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie a cui si aggiungono pure una rete e due assist vincenti per i compagni, come rivelato da La Gazzetta dello Sport Xhaka ha già trovato un accordo di massima con la Roma dove si dovrebbe trasferire da qui alla fine di agosto, Arsenal permettendo.

La Roma vuole dunque mettere le mani su Granit Xhaka in questo calciomercato ma per ora si continua a registrare una certa distanza sul prezzo del cartellino del calciatore. Valutato non meno di 20 milioni dai londinesi, che lo avevano pagato 45 milioni al Borussia Monchengladbach nel 2016, i giallorossi si sono finora mossi offrendo 15 milioni di euro. Intanto la Roma ha pure completato l’operazione Rui Patricio: al Wolverhampton verranno versati 10 milioni di euro e l’estremo difensore portoghese, che rimpiazza Pau Lopez passato all’Olympique Marsiglia con Cengiz Under, è atteso in queste ore per affrontare le consuete visite mediche prima di apporre la sua firma sul contratto.

