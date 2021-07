Xhaka alla Roma? / Calciomercato news, Lokonga a Londra può sbloccare l’affare

CALCIOMERCATO NEWS, SI ASPETTA LOKONGA

La Roma sembra aver individuato in Granit Xhaka l’obiettivo principale in entrata per questa sessione di calciomercato estivo. Come vi avevamo già raccontato nei giorni scorsi il calciatore ha già raggiunto un’intesa con i giallorossi ma resta da definire l’operazione con l’Arsenal, squadra titolare del suo cartellino. Secondo le indiscrezioni provenienti dal giornalista Fabrizio Romano attraverso il suo account su Twitter, i Gunners sarebbero in questo momento impegnati nel definire l’acquisto di Albert Sambi Lokonga con l’Anderlecht e la Roma dovrebbe farsi avanti per chiudere l’operazione Xhaka non appena i londinesi ufficializzeranno il ventunenne belga. Lo svizzero ha invece fatto sapere all’Arsenal di voler accettare la corte dei giallorossi e la situazione pare essere stata messa in stand-by.

CALCIOMERCATO ROMA/ Tottenham a caccia di Lorenzo Pellegrini

CALCIOMERCATO NEWS, XHAKA HA DETTO SI’

Le chances di vedere Granit Xhaka alla Roma sono tutt’altro che scarse e l’ufficialità di Lokonga all’Arsenal dovrebbe aprire la strada all’arrivo del ventottenne originario di Basilea. Reduce da 45 presenze totali tra Premier League e coppe varie a cui si aggiungono pure una rete e due assist vincenti per i compagni, Xhaka sarebbe uno dei tasselli ideali per consentire a Josè Mourinho di costruire la squadra che ha in mente.

