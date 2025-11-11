Xhovana, chi è la giovane artista italo-albanese a Sanremo Giovani: ha esordito nel 2022 con Chadia Rodriguez. Ora in gara con "Ego"

Xhovana è una delle artiste che prenderà parte a Sanremo Giovani 2026. Condotto da Gianluca Gazzoli, il format consentirà come ogni anno ai quattro finalisti assoluti di salire sul palco dell’Ariston per presentare il proprio brano. La giovane cantante italo-albanese spera di riuscire a calcare il famoso palco della musica italiana con il suo brano, “Ego”, che parla di indipendenza e di affermazione di sé stessi. Originaria dell’Albania, lei è cresciuta a Milano e si è poi trasferita negli Stati Uniti dove nel 2022 ha iniziato a far musica, con collaborazioni importanti all’attivo, come quella con J-Ax. Il brano “Ego”, che Xhovana presenta a Sanremo Giovani, risulta tra i 24 finalisti, scelti tra oltre 500 brani: un bel successo, dunque, che l’artista spera però di bissare salendo fino al palco dell’Ariston.

Funerali Peppe Vessicchio, oggi a Roma in forma privata/ L'addio nella chiesa dei Santi Angeli Custodi

Xhovana, chi è: “Il brano che porto a Sanremo Giovani nasce da una lunga riflessione”

A Sanremo Giovani, Xhovana partecipa con il brano “Ego”. Parlando del testo della canzone con la quale prenderà parte alla kermesse condotta da Gianluca Gazzoli, la giovane artista italo-albanese ha rivelato a “IMusicFun”: “L’ego ha avuto molto spazio nella mia vita, ha mosso tante delle mie azioni, a volte proteggendomi e altre ferendomi. Ho deciso di metterlo a nudo, di osservarlo e di trasformarlo in musica”. Un’arma a doppio taglio, come la descrive lei.

Sanremo 2026, Elodie torna in gara? Possibile partecipazione in coppia per la diva/ Ecco con chi duetterà

Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani, che sta per cominciare, per Xhovana ci sarà presto anche un’altra grande novità: a breve uscirà infatti anche il suo primo album, Gossip Girl, ispirato alla celebre serie tv newyorkese, dove si specchia un mondo patinato che lei in parte descrive nel suo disco, traslando però il tutto su Milano. Dopo l’esperienza negli Stati Uniti, infatti, Xhovana è tornata proprio in Italia, a Milano, dove è cresciuta. Qui è pronta a vivere anche un nuovo capitolo della sua carriera.