Xi Jinping incontra Bill Gates a Pechino/ Insieme contro la povertà e per l’innovazione

Il presidente Xi Jinping spera che le relazioni tra Cina e Usa migliorino sempre più anche grazie all’importanza deegli scambi interpersonali. Venerdì, in un incontro a Pechino con Bill Gates, co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation, il presidente ha parlato proprio dei rapporti con gli Stati Uniti. Gates è arrivato in Cina mercoledì, la sua prima visita nel paese dal 2019 e sui social si è detto “entusiasta di visitare partner che hanno lavorato sulle sfide globali della salute e dello sviluppo” per la Fondazione Bill & Melinda Gates da oltre 15 anni.

Xi Jinping, a Gates, ha spiegato che come si tratti del “primo amico statunitense” che ha incontrato a Pechino quest’anno. “Mentre il mondo emerge dalla pandemia di COVID-19, le persone dovrebbero muoversi e comunicare di più per migliorare la comprensione reciproca”, ha affermato il leader, proseguendo: “Il fondamento delle relazioni Cina-USA risiede nelle persone. Abbiamo sempre riposto la nostra speranza nel popolo americano e auguriamo tutto il meglio per l’amicizia tra i due popoli”.

La visita di Gates arriva dopo che molti altri leader stranieri si sono recati in Cina per incontrare alti funzionari cinesi negli ultimi mesi, tra cui il CEO di Apple Tim Cook e il CEO di Tesla Elon Musk.

L’impegno comune

Xi Jinping ha applaudito Bill Gates e i suoi sforzi a lungo termine nella fondazione nel promuovere la riduzione della povertà globale, la salute, lo sviluppo e la filantropia. Parlando della Cina, ha affermato che non avrebbe mai cercato l’egemonia. Pechino avrebbe intenzione di mantenere la stabilità a lungo termine e lo sviluppo sostenuto con una popolazione di oltre 1,4 miliardi. Il Paese si starebbe sforzando per far avanzare in modo completo il ringiovanimento nazionale attraverso il percorso cinese verso la modernizzazione.

Xi ha sottolineato che la nazione non seguirà il vecchio percorso di esercitare l’egemonia con forza, ma lavorerà con altri Paesi per raggiungere uno sviluppo comune e promuovere la costruzione di una comunità. La Global Development Initiative, la Global Security Initiative e la Global Civilization Initiative da lui proposte hanno tutte lo scopo di fornire soluzioni cinesi per affrontare sfide globali. La Cina è disposta a impegnarsi in un’ampia cooperazione con altri Paesi in tutto il mondo nell’innovazione scientifica e tecnologica mentre la fondazione di Bill Gates si impegnerà a rafforzare ulteriormente la cooperazione con la Cina nei campi dell’innovazione, della riduzione della povertà globale, della salute pubblica, dello sviluppo dei farmaci, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale e promuoverà esperienze e tecnologie di successo in più paesi in via di sviluppo, come spiega il China Daily.

