Xi Jinping torna in pubblico: stop alle voci su un colpo di stato/ Risolto il mistero

Il leader cinese Xi Jinping torna a farsi vedere in pubblico e pone la parola fine alle voci che lo avrebbero voluto vittima di un colpo di stato. Si tratta della prima apparizione pubblica da quando è tornato da un vertice in Uzbekistan il 16 settembre. La sua visita alla mostra a Pechino sui traguardi della Cina nel corso del suo decennio al potere, pone fine alla speculazione su un presunto colpo di stato.

Nel telegiornale serale dell’emittente statale Cctv, Xi è apparso nella sua visita alla mostra a Pechino, intento ad osservare gli schermi alla Beijing Exhibition Hall, dove erano presenti molte sue foto, con una mascherina sul volto. Il presidente cinese si è mostrato in compagnia dal premier Li Keqiang e da altri leader, inclusi tutti i membri del Comitato permanente del politburo del Partito Comunista.

Xi Jinping era scomparso dalla scena pubblica dopo essere tornato a Pechino dal vertice della Shanghai Cooperation organization di Samarcanda, in Uzbekistan, lo scorso 16 settembre. Nel corso della visita aveva incontrato anche Vladimir Putin, presidente della Russia. La sua “sparizione” nei giorni seguenti alla visita aveva fatto sorgere qualche dubbio in varie persone, tanto da cominciare a far circolare le voci di un colpo di stato.

Nella visita alla mostra alla Beijing Exhibition Hall a Pechino, non solo Xi si è mostrato al suo popolo, dimostrando di star bene, ma ha anche rilasciato delle dichiarazioni. Il presidente ha sottolineato la necessità di «lavorare sodo e andare avanti con coraggio per scrivere un nuovo capitolo nella costruzione di un Paese socialista moderno a tutto tondo e ottenere nuove vittorie per il socialismo con caratteristiche cinesi».

