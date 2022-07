Xiaomi 11 Lite 5G NE il più venduto del Prime Day 2022/ Tanta qualità, piccolo prezzo

Xiaomi 11 Lite 5G NE è attualmente lo smartphone più venduto su Amazon per il Prime Day 2022. Perchè vi starete domandando voi, e la risposta è semplice: l’offerta è molto interessante, ed inoltre, si tratta di un prodotto che gode di caratteristiche davvero di alto livello. Esteticamente lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è molto elegante, così come del resto è tipico della serie Mi 11 Lite, avendo uno spessore di soli 6.8 millimetri e un peso di soli 158 grammi.

Per quanto riguarda il display, invece, troviamo un ottimo schermo con tecnologia AMOLED e risoluzione Full HD da 6.55 pollici, in grado di restituire coloro accesi e luminosi, grazie anche ad un refresh rate da 90 hertz, che rende le immagini decisamente fluide, garantendo a chi possiede uno Xiaomi 11 Lite 5G NE, un utilizzo perfetto dei videogiochi, ma non solo. Inoltre, sempre il display è dotato di una modalità speciale per la lettura che permette la protezione degli occhi se gli stessi sono molto stanchi, come ricorda anche Tecnologia.Libero.it. Il processore di cui è dotato è uno Snapdragon 778G con modem 5G incorporato, supporto 6GB di RAM e 128GB di storage. A livello fotografico troviamo un sensore principale da ben 64 megapixel con supporto a fotocamera quadrangolare da 8 megapixel, e una fotocamera macro da 5 megapixel. Inoltre le fotografie possono essere rese migliori grazie a varie modalità di scatto fra cui quella dedicata al notturno, o comunque in assenza di luce.

XIAOMI 11 LITE 5G NE: PER IL PRIME DAY LO SCONTO E’ DI BEN 160 EURO

La batteria è da 4.250 mAh, e garantisce l’utilizzo dello Xiaomi 11 Lite 5G NE per tutta la durata della giornata, ed inoltre è presente la ricarica rapida da 33W per avere il 100 per cento di autonomia in poco più di un’ora di tempo. Si tratta quindi di un prodotto di media/alta gamma, ma reso ancora più appetibile dagli sconti praticati durante l’Amazon Prime Day 2022 (qui troverete la nostra pagina dedicata).

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è infatti attualmente in vendita a soli 239,90 euro, il che significa che rispetto al normale prezzo di listino c’è un risparmio di ben 160 euro. Tra l’altro il prodotto si può pagare in cinque diverse rate a tasso zero con Amazon da 47,98 euro ciascuna, o eventualmente in più rate con Cofidis, sempre a tasso zero. Se voleste acquistarlo o dargli un occhio, qui trovate il link per l’acquisto su Amazon.

