Lo Xiaomi 13 Ultra, assoluto top di gamma dell’azienda cinese, è vicinissimo al suo lancio ufficiale, in versione globale. Entro la fine del mese di aprile, infatti, l’azienda lo presenterà ufficialmente, probabilmente nel corso di una conferenza, nel corso della quale saranno rese note sia le caratteristiche definitive, che il prezzo e la data di lancio. A renderlo noto è stata la stessa azienda tramite il suo profilo Twitter, in cui si ribadisce anche la partnership con Leica, nota azienda produttrice di macchine fotografiche, per la realizzazione dello Xiaomi 13 Ultra, che monterà a bordo quella che è probabilmente la migliore fotocamera che Xiaomi abbia mai montato a bordo di un suo cellulare.

Xiaomi 13 Ultra vicino al lancio?/ Entro fine mese la presentazione: costerà…

Cosa sappiamo dello Xiaomi 13 Ultra

Insomma, i fan di Xiaomi non dovranno più attendere molto per mettere mano al 13 Ultra, ammiraglio della tredicesima versione dei cellulari del brand cinese. Non arriverà sicuramente sul mercato globale, ed italiano, entro la fine di aprile, ma seppur non si conoscano ancora le date ufficiali, si può dedurre che entro l’estate sarà tranquillamente acquistabile in tutti i maggiori siti e negozi di elettronica. Il 13 e il 13 Pro, infatti, sono arrivati sul mercato pochi mesi dopo la presentazione ufficiale, e la versione Ultra seguirà più o meno lo stesso iter.

Johnson & Johnson, 70mila malati di cancro per il talco/ Proposti 8.9 mld di risarcimento, ma molti rifiutano

Per ora si conosce ancora poco dello Xiaomi 13 Ultra, e per lo più si tratta di supposizioni basate sulle certificazioni ottenute dall’azienda. La cosa certa è che il comparto fotografico è stato gestito da Leica, che ha optato per una quad cam inedita, il cui sensore principale è un Sony IMX989 da ben 50MP stabilizzato otticamente. Vi sono poi un ultra-grandangolo, un teleobiettivo da 3X e un periscopio da 10X, tutti da 50MP. La ricarica sarà ovviamente super rapida, probabilmente da 90W con tecnologica wireless, mentre a livello di connettività si parla di 5G, WiFi, NFC e Bluetooth. Lo Xiaomi 13 Ultra dovrebbe montare uno schermo AMOLED da 6.67″, con una risoluzione QHD+ e un refresh rate da 120Hz. Infine, il processore dovrebbe essere il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2, con 16GB di RAM e 512 di memoria. Non si conosce, per ora, il prezzo del nuovo gioiellino di casa Xiaomi, ma considerando il prezzo del meno performante 13, ora attorno agli 890 euro, difficilmente scenderà sotto ai 1.000 euro.

LEGGI ANCHE:

Gigi Sequino, ucciso per errore da camorra/ Mamma: "Dio mi aiuta a portare la croce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA