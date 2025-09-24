Sono arrivati sul mercato gli smartphone Xiaomi 15T e 15T Pro: tutte le novità e il prezzo dei medi-gamma che competono con i top

Quasi a sorpresa, alla fine i nuovissimi smartphone Xiaomi 15T e 15T Pro sono arrivati oggi ufficialmente sul mercato con un lancio che sfida apertamente gli altri medi-gamma e punta a fornire ai consumatori che non vogliono spendere mille euro un cellulare in grado di competere tranquillamente con i colossi della telefonia dal punto di vista delle fotografie: proprio per questo, la casa cinese ha rinnovato la partnership con Laica che per la prima volta ha portato sugli Xiaomi 15T e 15T Pro i sensori Light Fusion nelle loro versioni 800 e 900.

Facebook Dating implementa l'IA/ In arrivo i consigli sui profili e i "match" automatici: come funzionano

Un lancio – quello degli smartphone Xiaomi 15T e 15T Pro – accompagnato da una contestuale espansione dell’ecosistema tech della casa cinese che ora vanta anche il nuovo tablet Redmi Pad 2 Pro Series (da 12,1 pollici, con uno schermo che arriva a 120 Hz e una batteria, con l’ormai obbligatoria ricarica rapida da 33 W, da 12mila mAh), lo smartwatch Xiaomi S4 da 41mm, le cuffie Stereo Pro e il televisore S Pro Mini; oltre a grossi elettrodomestici come il condizionatore Mijia Air Pro Eco Series e la lavatrice Mijia Front Load Washer Dryer Pro.

SVILUPPO & IMPRESE/ La strategia vincente della Lombardia per attrarre investimenti esteri

Caratteristiche e prezzi degli Xiaomi 15T e 15T Pro: gli smartphone in collaborazione con Leica

Insomma, quella di Xiaomi è un’aperta sfida a colossi della tecnologia mondiale come Samsung (che vanta un ecosistema altrettanto ampio), ma la punta di questo lancio restano gli smartphone Xiaomi 15T e 15T Pro, ultimissimi modelli della linea T che si incentra interamente sull’efficienza del comparto fotografico: in entrambi i casi, infatti, troviamo tra fotocamere progettate da Leica e Summilux con una risoluzione massima da 50 MP.

La sostanziale differenza tra gli Xiaomi 15T e 15T Pro – almeno, dal punto di vista fotografico – sta nel fatto che la versione Pro vanta il modello più avanzato del sensore Light Fusion e un teleobiettivo ottico da 5x che arriva fino a 20x, con i video che possono arrivare fino a 8K a 30 fps (4K per la versione base); mentre i due cellulari sono identici dal punto di vista delle dimensioni (6,83 pollici), della batteria (5500 mAh) e delle integrazioni con l’intelligenza artificiale Hyper AI.

Robot "arruolati" nell'esercito in Cina/ La corsa alla robotica che gli Stati Uniti stanno perdendo

Venendo al punto più importante: i prezzi di lancio di Xiaomi 15T e 15T Pro sono particolarmente competitivi perché se per il primo basteranno 650 euro, il secondo arriva fino a 800; ma in entrambi i casi in questo momento sul sito ufficiale di Xiaomi sono disponibili due bundle che permettono di portare a casa allo stesso prezzo anche la stampante Portable Photo Printer (per la versione classica) e lo smartwatch S4 (per il Pro).