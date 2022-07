Xiaomi Portable Electric Air Compressor/ Compressore smart per pneumatici e non solo

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S è il dispositivo che potrebbe “salvarvi le vacanze”. Si tratta infatti di un comodissimo compressore ad aria portatile, utile quindi per gonfiare le gomme dell’auto e non solo. Può essere infatti usato anche per gonfiare palloni, ma anche i copertoni delle biciclette, i materassini da mare, e la piscinetta in giardino. Si tratta di un prodotto la cui qualità è garantita dal marchio Xiaomi, e che è assolutamente smart e user friendly: basta infatti accendere il compressore, collegare il connettore alla valvola della gomma da gonfiare, e premere quindi Avvio. Come ogni prodotto dell’azienda con sede a Pechino, anche il Portable Electric Air Compressor 1S è dotato di un design particolarmente apprezzabile, a cominciare dal colore nero opaco, passando per la forma, che all’apparenza sembra un iPod, il famoso lettore audio di casa Apple, con l’aggiunta di un lucchetto.

Bello, comodo e anche potente, visto che, grazie al blocco cilindri pressofuso ad alta precisione, il compressore mini di Xiaomi riesce a gonfiare pneumatici e camere d’aria passando da 0 psi a 150 psi in soli 20 secondi, e soprattutto, senza fare sforzo alcuno. Ecco perchè abbiamo aperto questo articolo dicendovi che Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S potrebbe “salvarvi le vacanze”. In caso di foratura, o comunque di pressione bassa delle gomme (che sarebbe bene controllare sempre prima di mettersi in viaggio), vi basterà appunto accostare, utilizzare il vostro compressore, di modo da ristabilire la giusta pressione delle gomme e rimettersi in viaggio.

XIAOMI PORTABLE ELECTRIC AIR COMPRESSOR 1S: LE SUE NUMEROSE FUNZIONI

Come detto sopra, può essere inoltre molto utile anche per una scampagnata in mountain bike in caso di foratura, o ancora, visto il periodo di vacanza, al mare per gonfiare materassini, gommoni, salvagenti e via discorrendo. Del resto il suo peso, soli 480 grammi, e le sue dimensioni, 124x71x45,3 mm, lo rendono molto pratico e quindi portatile, riponibile in qualsiasi borsa o zainetto che abbiate a disposizione. Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S è dotato di cinque modalità diverse con 5 valori di pressione preimpostati, ed è inoltre presente un tubo dell’aria con interruttore on/off che impedisce l’accensione accidentale, nonché di una comoda luce al LED per il gonfiaggio in notturna.

Il display digitale garantisce che la pressione non superi mai quella necessaria: basta impostare il dato richiesto, e una volta raggiunto, il dispositivo si ferma in automatico. La ricarica avviene in meno di 3 ore grazie ad una presa USB-C (cavo non incluso), mentre la velocità di gonfiaggio, come fa sapere l’azienda, è di 5 pneumatici in soli 6 minuti. Chiudiamo con prezzo e disponibilità: il compressore di Xiaomi è acquistabile su Amazon, cliccando su questo link, al prezzo di 54.99 euro.











