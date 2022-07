Xiaomi Smart Band 7: nome cambiato, capacità migliori, ma scarsa autonomia?

Ecco finalmente l’uscita dello Xiaomi Smart Band 7. L’azienda cinese ha realizzato la miglior Smart Band di tutti i tempi, raggingendo anche il record di vendite in tutti questi anni e non accenna minimamente a rallentare. Infatti è diventato un vero e proprio prodotto fitness.

Ed è proprio per questo motivo che altre aziende hanno replicato il prodotto cambiando alcuni componenti hardware e design, ma quello di Xiaomi sembra rimanere il migliore, perché?

Xiaomi Smart Band 7: quali sono le novità?

In tutti questi anni il prodotto si è evoluto in tutto, anche esteticamente, infatti lo Xiaomi Smart Band 7 ha eliminato qualsiasi componente estetica e cornici garantendo un display a tutto schermo. Ma questa ovviamente non è l’unica nocità sembra che lo Xiaomi Smart Band 7 cambi nome e abbandona il “Mi“, sarà per semplificare?

La nuova smartband aumenta la grandezza del display che diventa più largo e riduce di gran lunga le cornici garantendo una migliore visibilità alla luce del sole e aggiungendo delle novità sempre nel campo fitness. Adesso si avrà la possibilità di monitorare fino a 110 sport e/o attività.

Grazie al riconoscimento automatico di vari sport, è possibile ottenere il monitoraggio dei battiti cardiaci in maniera continua e automatica. La nuova applicazione fa anche parte delle altre novità. Quest’ultima permette una migliore esperienza all’utente sia graficamente che nell’indicazioni dei dettagli dello sport in questione.

Sembra quasi tutto bello quello che comporta il nuovo Xiaomi Smart Band 7, peccato per la nuova autonomia. Eccoci di fronte a un tasto dolente che sembra essere peggiorata rispetto alle versioni precedenti visto che non riesce a superare i 5 giorni. Ma rispetto agli altri competitor rimane counque un buon risultato.

Mancanza del modulo NFC (almeno momentaneamente) che invece avevamo visto funzionare bene nella versione precedente Mi Smart Band 6. Questo è anche un tasto debole visto che gli utenti si erano abituati a pagare qualsiasi cosa senza necessariamente prendere in mano la carta di credito o lo smarpthone.

