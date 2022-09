Xiaomi TV F2, la prima smart tv con il Fire integrato/ Caratteristiche e prezzi

Xiaomi arricchisce il proprio parco smart tv con la sua nuovissima TV F2. Si tratta del primo modello di televisore del colosso cinese con già integrato la Fire TV, ovvero, il servizio offerto da Amazon per vedere i contenuti via streaming e navigare online. Come si legge su il Corriere, tre sono i tagli disponibili, leggasi 43, 50 e 55 pollici, e si tratta di una smart tv senza troppi fronzoli ma comunque molto interessante. I 3 modelli sono identici, cambiano solo le dimensioni della diagonale, di conseguenza su tutti e tre troviamo 4 porte HDMI 2.1, di cui una compatibile con eARC, e due porte USB, oltre ad un connettore per il cavo internet, un ingresso ottico e due jack aux da 3.5 mm.

Presenti ovviamente anche gli slot per l’antenna e il satellitare. Per quanto riguarda il telecomando, questo riprende le forme dei telecomandi Fire TV Stick, di conseguenza troviamo il tastierino numerico, il tasto per i comandi vocali, nonché quelli che ci permettono di aprire direttamente le app di streaming, come Prime Video e Netflix. La Xiami TV F2 è dotata di pannello LCD con frequenza di aggiornamento da 60 hertz, illuminazione direct LED e risoluzione 4K. Inoltre è presente il supporto all’HDR 10 e all’HLG, con una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 90%.

XIAOMI TV F2, LA DISPONIBILITA’ E I PREZZI

Per quanto riguarda il processore, si tratta di un MediaTek MT9020, ed abbiamo anche il Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 5.0, nonché il supporto ad Alexa e ad Apple AirPlay. Il sistema operativo è ovviamente il FireOS, che si comporta alla grande essendo compatibile con tutte le principali piattaforme video, leggasi Prime Video, Netflix, Disney+, AppleTV+, DAZN, YouTube, Spotify, Raiplay e via discorrendo. Vediamo infine alla disponibilità e ai prezzi. Xiaomi TV F2 è acquistabile su Amazon nei tre tagli di cui sopra, 43, 50 e 55 pollici, al momento il modello più economico è quello da 50 pollici, solo 349 euro. A 399 euro troveremo invece quello da 43, e per finire il 55 pollici a 499 euro.

