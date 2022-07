Xiaomi Wi-Fi Range Extender/ Il dispositivo smart che estende il segnale internet

Lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender è un “simpatico”, intelligente, comodo e anche esteticamente bello, dispositivo, che ci permette di ovviare ai numerosi problemi che si possono verificare quando si dispone di una connessione internet casalinga. Spesso e volentieri, infatti, capita che il segnale Wi-Fi non raggiunga alla perfezione tutte le stanze della nostra abitazione: ad esempio prende in sala ma non in giardino, oppure, prende a piano terra e non a quello rialzato. In commercio vi sono diversi strumenti per ovviare a questo fastidioso problema che può essere decisamente irritante, soprattutto se ad esempio abbiamo bisogno di una connessione stabile per vedere una piattaforma di videostreming o giocare online.

Fra i tanti modelli abbiamo scelto appunto quello a marchio Xiaomi, azienda che non ha bisogno di presentazione alcuna, leggasi il Mi Wi-Fi Range Extender. Si tratta di un ripetitore di segnala Wi-Fi che funziona semplicemente così: lo si inserisce nella presa di corrente, solitamente a metà strada fra il router e il dispositivo che vogliamo collegare in internet, dopo di che si configura l’app dedicata (tutto molto semplice) e il gioco sarà fatto.

XIAOMI WI FI RANGE EXTENDER: DUE I MODELLI PREVISTI

A quel punto potrete navigare tranquillamente senza troppi problemi. Due sono i modelli attualmente sul mercato, entrambi molto validi, e soprattutto dal costo non esagerato. Il primo è il WiFi Amplifier Pro, dotato di due antenne esterne, con una velocità massima di trasferimento dati da 300 Mpbs, il supporto a 64 dispositivi, plug and play. Il secondo è invece il Mi WiFi Range Extender AC1200, che ha invece una velocità più elevata, fino a 1.200 Mpbs, e il traffico dato è gestito in modalità dual band (2,4 e 5 Ghz).

E’ inoltre presente una porta Ethernet sulla parte inferiore in caso di connessione cablata con una smart tv o una console dei videogiochi, ed entrambi sono dotati di una comoda luce led che segnala il funzionamento. Come accennato in apertura, sono anche esteticamente molto belli, tutti e due di colore nero opaco, di conseguenza spiccheranno bene sulle pareti della vostra casa. A questo punto non ci resta che lasciarvi il link di Amazon per l’eventuale acquisto: a questo link il modello a 300 Mbps in vendita a 17.70 euro, mentre a questo indirizzo il modello da 29.99 euro con velocità da 1.200 Mpbs.

