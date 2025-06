Scopriamo la Xiaomi YU7, il nuovo SUV dei record: 289mila ordini in un'ora, pronta la sfida alla Tesla Model Y. Scopriamone i segreti

Xiaomi ha svelato nella giornata di ieri la YU7, il suo nuovo modello di auto dopo la SU7, vettura elettrica dei record. Si tratta di un SUV, vagamente somigliante alla Ferrari Purosangue – con tutte le dovute cautele – che ha già stracciato ogni record di ordini. In tre minuti ha infatti totalizzato quota 200.000 pre order, che sono diventati 289.000 entro le prime 3 ore dal lancio. Numeri pazzeschi tenendo conto che ogni anno la Fiat Panda, che è la vettura più immatricolata nel nostro Paese, piazza circa 100.000 unità sul mercato.

Ovviamente parliamo della Cina dove è tutto è a livelli giganteschi, ma non basta l’estensione della superficie per fare grosse vendite nella terra di mezzo. A convincere gli automobilisti dagli occhi a mandarla è stato in particolare il rapporto qualità/prezzo, visto che la Xiaomi YU7, è in vendita a poco più di 30.000 euro (al cambio), che significa circa 1.000 euro in meno rispetto alla sua rivale diretta, la Tesla Model Y.

XIAOMI YU7, VINCERA’ LA SFIDA CONTRO MUSK?

Si prospettano quindi tempi duri per l’auto di Elon Musk in Cina, ma anche per molte altre case automobilistiche come ad esempio BYD, leader del mercato nazionale. I 289.000 pre ordini nella prima ora non sono numeri “a caso”, in quanto sono derivati da una caparra che gli stessi 289.000 automobilisti hanno deciso di versare per bloccare la YU7, di conseguenza parliamo di un’alta possibilità che alla fine i pre ordini si trasformino in veri e propri ordini (tra l’altro l’acconto pare che sia anche consistente).

Xiaomi sta rivelandosi sempre più l’azienda da battere in Cina, e con la YU7 ha già avuto la meglio sulla Tesla Model 3, ottenendo i complimenti anche da Jim Farley il CEO di Ford.

XIAOMI YU7, LE SPECIFICHE

Ora con la Xiaomi YU7 punta a conquistare anche il mercato dei SUV che è senza dubbio uno dei più redditizi ma nel contempo più combattuti, e le sensazioni degli addetti ai lavori sono positive visto che il titolo in borsa è schizzato dell’8 per cento nelle prime contrattazioni, raggiungendo il suo massimo storico, per poi assestarsi su un +3,6%. In ogni caso da inizio anno le azioni sono cresciute del 70 per cento, per un valore dell’azienda pari a 190 miliardi di euro, il titolo con la miglior performance nella regione dell’Asia-Pacifico.

Ovviamente la Xiaomi YU7 non ha convinto gli automobilisti cinesi solo per il prezzo e la linea, ma anche per le sue prestazioni. Il SUV full electric gode di un pacco batteria enorme, da 96,3 kWh, nella sua versione più performante, che offre ben 835 km di autonomia con una sola ricarica, un dato superiore a quello della Tesla Model Y, che invece con una batteria da 78,4 kWh si spinge al massimo fino a 719 km. In Italia al momento non è disponibile ma Xiaomi conta di diventare globale dal 2027.