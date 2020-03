Xijiangyuan/ Le grotte dello Scenic Spots meta turistica per tutto il mondo (Pechino Express)

La regione dello Guangxi e in particolare la provincia autonoma di Xijiangyuan, sono fra le mete preferite dai turisti che visitano la Cina. Posti che esploreremo nella puntata di stasera di Pechino Express. Merito delle Xijiangyuan Scenic Spots, le grotte carsiche erose dall’acqua e i paesaggi verdi più classici, al centro di diverse leggende e fiabe per bambini. In base alle stime delle Dogane di Urumqi, riportate da Agenzia Nova, nei primi mesi dell’anno avrebbe registrato più di 30 miliardi di yuan in importazioni ed esportazioni. Una cifra che corrisponde a circa 2,81 miliardi di dollari. Xijiang Yuan del resto è conosciuto anche come il Villaggio delle Mille Famiglie di Xijiang, il più grande esistente del popolo Miao e composto da oltre dieci villaggi abitati nel tempo da 1.300 famiglie. Un popolo che ad oggi conta invece circa 10 milioni di persone sparse in tutta la Cina e in particolare nella provincia di Guizhou, così come in quelle di Hubei, Guangdong, Guangxi, Sichuan, Yunnan e Hunan. I confini della regione Guangxi invece la accostano al Vietnam, mentre dal punto di vista geografico è famosa anche per intensa presenza di fiumi e dalla possibilità di organizzare delle crociere lungo il fiume Li, che collega Yuanshuo e Guilin, città caratteristiche che proteggono al loro interno delle colline carsiche che sembrano dei denti aguzzi.

Xijiangyuan, la regione del Guangxi

Si sa molto poco della provincia cinese Xijiangyuan, ma lo stesso non si può dire della regione in cui si trova, lo Guangxi. Quest’ultima è autonoma per via della presenza degli Zhuang, la prima minoranza etnica del Paese e con un sottosuolo ricco di miniere di tungsteno, antomonio, bauxite, carbone e ferro. Dal punto di vista storico, il popolo indigeno trova la sua origine nel Paleolitico e la sua storia è legata con quella dei Bai-Yue, un’antica etnica presente nel Nord Ovest della regione e che ha vissuto lungo il Fiume Rosso. In epoca più moderna invece è stata conquistata dalla dinastia Qin nel 214 a.C. e in particolare dall’imperatore Qin Shi Huang, che per mantenere il controllo ordinerà la costruzione del canale di Linqu, tuttora esistente. La regione diventerà indipendente grazie alla sua presenza nel regno di Nan Yue, nella fase di declino della dinastia Qin (203 a.C.) e sotto la guida del generale Zhao Tuo. Negli anni successivi invece è salita al potere la dinastia Huan fino al 220 a.C., che decise di ridurre l’autonomia degli Zhuang grazie alla creazione di avamposti militari a Yulin, Wuzhou e Guilin, mentre nel 627 a.C. è stata governata dalla dinastia Tang, quando il Guangxi e il Guangdong sono diventate parte del Circuito di Lingnan.



