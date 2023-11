Xolidayboy convocato dall’esercito in Russia: cantante sviene sul palco/ È ricoverato per “stato depressivo”

Il cantante Xolidayboy, all’anagrafe Ivan Minaev, è svenuto sul palco durante un concerto alla Apricot Arena, a Stavropol, dopo essere stato convocato dall’esercito della Russia per la guerra in Ucraina. Il ventitreenne, che come riportato da Lapresse è in tour, era stato avvicinato la mattina stessa da alcuni agenti di Polizia che gli avevano consegnato il documento stilato dall’ufficio di registrazione e arruolamento militare. “Devi partire”, questo il contenuto.

Per l’artista è stato un dramma. È nato infatti a Sebastopoli, in Crimea, ma si è sempre definito ucraino. In passato aveva condannato l’annessione del suo Paese da parte della Russia. Le sue posizioni sono state espresse in più occasioni anche pubblicamente durante i suoi concerti e sui social network e per questo hanno destato qualche polemica. Ekaterina Mizulina, capo della Safe Internet League nonché figlia della parlamentare Elena Mizulina, lo ha recentemente denunciato affinché il suo tour potesse essere interrotto. Il provvedimento è arrivato attraverso la convocazione dell’esercito.

Xolidayboy convocato dall’esercito in Russia: cantante sviene sul palco, video virali

Xolidayboy non ha retto alla notizia di essere stato convocato dall’esercito della Russia e, dopo poche ore, mentre era sul palco della Apricot Arena, a Stavropol, è svenuto davanti al suo pubblico. Sul posto è immediatamente intervenuta una ambulanza per soccorrerlo. Ivan Minaev, dopo il malore, è stato trasportato all’ospedale locale, dove i medici hanno riscontrato un disturbo del sistema nervoso autonomo. In un bollettino è stato reso noto che si trova in un “forte stato depressivo”. È per questo motivo che è stato ricoverato.

I video dell’accaduto, registrati dai presenti, sono stati diffusi dai media e sono immediatamente divenuti virali sul web. Pare che ce ne sia uno anche della consegna del documento di convocazione dell’ufficio di registrazione e arruolamento militare. In molti adesso sono preoccupati per lo stato di salute del cantante ventitreenne.











