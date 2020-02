Xuxa Meneghel, ex compagna Pelè/ “Mi tradiva continuamente. Una volta mi disse…”

Si torna a parlare di Pelè, ma stavolta non c’entrano le dichiarazioni del figlio, secondo cui O’Rey soffre di depressione. Interviene Xuxa Meneghel, ex compagna di Edson Arantes do Nascimento. I due hanno avuto una storia d’amore durata sei anni che lentamente è diventata tormentata. Dal grande amore si è passati quindi ai ripetuti tradimenti. «Con Pelè ho avuto la mia prima relazione che è durata sei anni. Sono stata tradita continuamente», ha dichiarato Xuxa nella confessione al canale YouTube di Matheus Mazzafera. La conduttrice e showgirl ha quindi svelato i lati oscuri dell’ex fuoriclasse. «Quando lo guardavo, aveva in bocca un rossetto che non era il mio. Per lui era normale». E racconta un aneddoto: «Una volta mi ha detto: “Sono le donne che vogliono stare con Pelè”». Xuxa si è giustificata spiegando: «Ero molto giovane e non avevo alcuna esperienza. Ho iniziato a pensare che fosse normale essere traditi».

XUXA MENEGHEL, PELÈ E QUELLA DOMANDA…

Ma questo è un tasto che Xuxa Meneghel ha toccato anche in passato. «Pelé fa parte del mio passato. Ha fatto cose molto brutte. Forse l’ho sopportato perché ero troppa ingenua. Ha fatto cose con me che non meritavo». Ne parlò al tabloid argentino Caras, spiegando di essere stata presa in giro da Pelè. «Mi ha imbrogliato troppe volte al punto che quelle donne con cui mi ha tradito stavano nello stesso posto in cui mi trovavo, e tutti lo sapevano. Tranne io, ovviamente». E disse anche che in un libro Pelè aveva descritto le donne con cui era stato mentre era legato sentimentalmente a lei. «Ha anche detto che tra di noi c’era una sola amicizia, come se avessimo una relazione aperta, e giuro che non l’ho mai saputo». Quando la incontrò le fece una domanda: «Mi chiese se fossi vergine. Dissi sì, e lui rispose che preferiva non stare con donne vergini». Poi lei ebbe una relazione con un altro ragazzo e successivamente si legò a Pelè.





