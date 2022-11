XXX Il ritorno di Xander Cage/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel e Samuel L.Jackson

XXX Il ritorno di Xander Cage, film di Italia 1 diretto da D.J. Caruso

XXX Il ritorno di Xander Cage va in onda su Italia 1 oggi, 14 novembre 2022, a partire dalle ore 21.20. La pellicola è stata diretta nel 2017 dal regista e produttore statunitense D.J. Caruso. Nel ruolo del personaggio protagonista c’è Vin Diesel, insieme a lui hanno recitato Samuel L. Jackson, Toni Collette, Donnie Yen e Nina Dobrev.

Il film è considerato il terzo e ultimo capitolo di “xXx”, la serie di genere azione che ha avuto inizio nel lontano 2002 ed è andata avanti nel 2005 con il primo sequel “xXx 2: The Next Level”. Gli attori Vin Diesel e Samuel L. Jackson si sono ritrovati insieme sul set del primo film “xXx” e del terzo della serie “xXx – Il ritorno di Xander Cage”.

Si tratta sicuramente di un film d’azione che ha un buon ritmo anche se numerose sequenze e situazioni sanno di già visto in una saga che sembra avere davvero molto poco da raccontare. I due protagonisti, appena su citati, sono l’unico vero motivo forse per cui vale la pena dare un’occhiata a un prodotto altresì privo di verve e di motivi per essere seguito.

XXX Il ritorno di Xander Cage, la trama del film

Leggiamo la trama di XXX Il ritorno di Xander Cage. Un agente della sicurezza degli Stati Uniti Augustus Gibbons va in Brasile per arruolare nelle file della squadra xXx un famoso calciatore, Neymar Jr. Durante le contrattazioni accade un avvenimento catastrofico e imprevedibile: un satellite si abbatte sul territorio brasiliano ammazzando all’istante i due.

A determinare lo schianto è stato il “vaso di Pandora”, un congegno capace di controllare l’orbita terrestre e i satelliti che girano intorno ad essa. Si tratta di un’arma molto potente e quando finisce nelle mani di Xiang, ex-agente xXx, e della sua collaboratrice Serena Unger, Jane Marke del servizio di spionaggio degli Stati Uniti chiede aiuto a Xander Cage, uno dei suoi uomini migliori.

Quando scopre che Gibbons è morto, Xander lascia la Repubblica Dominicana dove era stato messo in isolamento e organizza una squadra per trovare e fermare Xiang. Recluta i migliori agenti: Adele Wolff, Becky Clearidge, e Tennyson, rispettivamente tiratore scelto, esperto di informatica e pilota provetto. Cage trova Xianh e i suoi uomini in una piccola isola lontana.

Ora i due possono confrontarsi per decidere il destino del “vaso di Pandora”, in questa occasione Xiang informa l’avversario dei sospetti che nutre rispetto al vero obiettivo del potente dispositivo. L’arrivo sull’isola di soldati russi costringe i due agenti ad allontanarsi. Presto i due comprendono di essere semplici pedine alla mercé di intrighi d poteri molto rischioso; per questo motivo diventeranno alleati e combatteranno con tutte le loro forze contro quelli che vogliono distruggere il pianeta Terra minando la sicurezza dell’umanità.











