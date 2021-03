XXX il ritorno di Xander Cage/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel (29 marzo)

XXX il ritorno di Xander Cage andrà in onda oggi, lunedì 29 marzo, su Italia 1 dalle ore 21.20. Girata nel 2002, la pellicola è diretta da Rob Cohen, regista e produttore cinematografico statunitense. Egli esordisce con Dragon – La storia di Bruce Lee per proseguire con successi quali Dragonheart e Daylight – Trappola nel tunnel (entrambi del 1996), con cui riceve una nomination agli Oscar. Seguono The Skulls – I teschi (2000), Fast and Furious (2001), in cui lavora con Vin Diesel e La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (2008).

Soggetto e sceneggiatura di XXX sono scritte da Rich Wilkes, gli effetti speciali sono curati da Alan McFarland e le musiche sono composte Randy Edelman e Barney Jones. XXX vanta un cast di tutto rispetto con Vin Diesel, Samuel L. Jackson e Asia Argento.

XXX il ritorno di Xander Cage, la trama del film

XXX il ritorno di Xander Cage racconta le vicende di un gruppo di agenti segreti della NSA che stanno cercando di infiltrarsi all’interno di Anarchia 99, una potente organizzazione criminale, situata in Russia e che sta diffondendo il panico nei paesi dell’Europa dell’est. Dopo i numerosi tentativi falliti e finiti in tragedia – tutti gli agenti sono stati scoperti e uccisi – l’agente Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson) prova a coinvolgere una persona esterna. Non un militare o un poliziotto, ma un criminale: Xander Cage (Vin Diesel), giovane amante degli sport estremi.

Gibbons lo mette alla prova, facendogli affrontare alcune sfide, senza che Cage sia a conoscenza di nulla e, alla fine, Gibbons decide di sceglierlo come agente sotto copertura e gli affida una missione a Praga.

Cage accetta e si inserisce nell’Anarchia 99, dove, nel giro di poco, si guadagna la fiducia del capo Yorgi (Marton Csokas) e della fidanzata Yelena (Asia Argento), con cui intesse una relazione. Cage viene scoperto da Yorgi insieme alla donna, che si rivela essere un’agente dell’FSB. Come andrà a finire?

