XXX – Il ritorno di Xander Cage/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel

XXX – Il ritorno di Xander Cage va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 10 febbraio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 frutto di una collaborazione internazionale tra Cina Canada e Stati Uniti d’America con diverse case cinematografiche impegnate tra cui la One Race Films. La regia è stata curata da D. J. Caruso con soggetto tratto dai personaggi ideati da Rich Wilkes mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da F. Scott Frazier. Nel cast sono presenti tra gli altri Vin Diesel, Samuel Lee Jackson, Toni Collette, Nina Dobrev, Donnie Yen, Deepika Padukone e Kris Wu.

XXX – Il ritorno di Xander Cage, la trama del film

Per XXX – Il ritorno di Xander Cage diamo uno sguardo alla trama. Xander Cage in ragione del suo amore e della sua passione per gli sport estremi e soprattutto per la volontà di poter portare avanti una vita tranquilla ha deciso di ritirarsi in una sorta di esilio volontario all’interno di una piccola cittadina della Repubblica Domenicana dove vive le proprie giornate Praticando sport e soprattutto in totale serenità. Il suo passato di agente segreto insomma sembra essere stato dimenticato e soprattutto non ha alcuna intenzione di avere a che fare con gli intrighi che solitamente nascono tra le varie fazioni governative. Purtroppo sembra che ci dovrà essere ancora bisogno del suo prezioso aiuto in quanto una cospirazione a livello planetario sembra poter mettere in discussione la pace nel mondo e quindi la distruzione dello stesso pianeta Terra. Infatti un gruppo di terroristi guidati da un uomo conosciuto con il nome di Xiang fanno irruzione nel segretissimo ufficio della CIA ubicato nel centro di New York. Il terrorista insieme ai propri compagni riesce a mettere le mani su un’arma segreta conosciuta come il nome in codice di vaso di Pandora che ha un enorme potere in quanto permette di gestire comandare a proprio piacimento alcuni satelliti in orbita attorno alla Terra e che possono essere utilizzati e schiantati in qualsiasi luogo del mondo diventando delle vere e proprie testate nucleari. Vista la situazione di estrema emergenza di livello nazionale e internazionale la CIA dice de di mettersi in contatto con Xander con l’obiettivo di riportarlo in missione e quindi cercare di arrestare il gruppo di terroristi e riprendere la preziosa arma segreta. Inizialmente l’ex soldato non vorrebbe accettare questo genere di missione ma dopo si vede costretto ad aiutare la CIA mettendo insieme una squadra speciale insieme alla quale volerà nele isole Filippine che secondo le informazioni in suo possesso rappresentano il luogo dove i terroristi si sono nascondono.

